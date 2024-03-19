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Підопічні Кличка переплатили 3,5 млн грн на ремонті мостів та розв'язок у Києві

19 березня 2024 11:29
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Підопічні Кличка переплатили 3,5 млн грн на ремонті мостів та розв'язок у Києві
Слідчі дії працівників прокуратури. Фото: Київська міська прокуратура
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Київська прокуратура повідомила про підозру посадовцям комунального підприємства "Київавтошляхміст". Внаслідок професійної недбалості під час ремонту столичних мостів та розв'язок було втрачено 3,5 мільйона гривень.

Про це в прокуратурі повідомили у вівторок, 19 березня.

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Прокуратура повідомила про підозру колишньому директору та головному інженеру КП "Київавтошляхміст" за фактом службової недбалості, яа призвела до важких наслідків. 

Слідство встановило, що КП "Київавтошляхміст" та приватне підприємство ще у 2022 році уклали договір підряду на виконання аварійних, відновних робіт з заміні гідроізоляції на Північному та Південному мостах. Також відновлювати збиралися естакади та транспортні розв’язки у місті Києві.

слідчі дії
Слідчі дії працівників прокуратури. Фото: Київська міська прокуратура

У подальшому, на той час в.о. директора КП не перевірив відповідність проведених робіт кошторисній документації. Це призвело до таких наслідків:

  • під час виконання робіт підрядник використав матеріали, які не передбачалися договором та тендерною документацією. Це призвело до подорожчання вартості проекту; 
  • до актів приймання виконаних будівельних робіт включили додаткові роботи, які не передбачені кошторисом та договором, що також призвело до додаткових витрат. 

При цьому посадовець підписав довідки про вартість будівельних робіт та платіжні доручення. Що стосується головного інженера, то він підписав акти приймання виконаних будівельних робіт.

В результаті вказаних дій Києву було завдано збитків на понад 3,5 мільйона гривень. 

Раніше ми повідомляли, що комунальне підприємство "Інформатика" Київради витратило 448,43 мільйона гривень на обладнання для керування освітленням столиці. У цьому році буде поставлено 196 щитів "ЩКВО250".

Ремонт проблемного тунелю між станціями київського метрополітену "Либідська" та "Деміївська" можуть завершити до кінця літа. Якщо не виникне непередбачених обставин, завершення робіт очікується чітко за графіком.

Віталій Кличко
Київ
міст
ремонт
дороги
чиновники
прокуратура

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