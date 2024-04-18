Денег от Франции и Тайваня было мало — на Оболонский мост ушло еще 20 млн из бюджета Киева

Вид на вид моста на Оболонь. Фото: КГГА

Киевская городская государственная администрация выделит на достройку моста-волны, объединяющего Оболонский остров и набережную, еще 20 миллионов гривен. При этом ранее сообщалось, что строительство объекта будет осуществляться исключительно французским и тайваньским меценатством, а сам мост планируют закончить летом этого года.

Об этом свидетельствует тендерная документация на Prozorro.

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Тендер на проведение работ. Источник: Prozorro

Как свидетельствует тендер от Оболонской райадминистрации, более 20 млн грн из бюджета столицы имеют:

установить на мосту гидрозиоляцию;

загерметизировать швы;

установить перила;

смонтировать поручни "для подсветки моста";

установить звуковое оборудование;

построить пешеходные дорожки и площадки.

Также 434 кв.м должны быть засеяны партернами, мавританскими и обычными газонами, засажены 120 деревьями и 105 кустарниками. Кроме этого должны обустроить освещение дорожек к мостам, и установить дорожный барьер, необходимый для ограничения проезда авто.

Отметим, что сначала инициативу в плане строительства моста взяли на себя Франция и Тайвань. Общая сумма меценатских средств от Парижа и Тайбэя составила 22 миллиона долларов.

"Деньги из городского бюджета мы не привлекаем. Киев получил средства на продолжение строительства от Метрополии Большого Парижа. Это — целевые средства, которые иностранные партнеры выделили нам на строительство именно этого объекта", — в прошлом году прокомментировал получение транша от Франции мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, ранее столичная прокуратура сообщила подрядчику о подозрении в незаконном завладении более 3,5 млн грн бюджетных средств во время ремонта столичных мостов и развязок.

В то же время подозрение от прокуроров получили и должностные лица коммунального предприятия "Киевавтодормост", поскольку в результате профессиональной халатности во время ремонта столичных мостов и развязок было потеряно 3,5 миллиона гривен.