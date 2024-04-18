Денег от Франции и Тайваня было мало — на Оболонский мост ушло еще 20 млн из бюджета Киева
Киевская городская государственная администрация выделит на достройку моста-волны, объединяющего Оболонский остров и набережную, еще 20 миллионов гривен. При этом ранее сообщалось, что строительство объекта будет осуществляться исключительно французским и тайваньским меценатством, а сам мост планируют закончить летом этого года.
Об этом свидетельствует тендерная документация на Prozorro.
Что не так с Облонским мостом
Как свидетельствует тендер от Оболонской райадминистрации, более 20 млн грн из бюджета столицы имеют:
- установить на мосту гидрозиоляцию;
- загерметизировать швы;
- установить перила;
- смонтировать поручни "для подсветки моста";
- установить звуковое оборудование;
- построить пешеходные дорожки и площадки.
Также 434 кв.м должны быть засеяны партернами, мавританскими и обычными газонами, засажены 120 деревьями и 105 кустарниками. Кроме этого должны обустроить освещение дорожек к мостам, и установить дорожный барьер, необходимый для ограничения проезда авто.
Отметим, что сначала инициативу в плане строительства моста взяли на себя Франция и Тайвань. Общая сумма меценатских средств от Парижа и Тайбэя составила 22 миллиона долларов.
"Деньги из городского бюджета мы не привлекаем. Киев получил средства на продолжение строительства от Метрополии Большого Парижа. Это — целевые средства, которые иностранные партнеры выделили нам на строительство именно этого объекта", — в прошлом году прокомментировал получение транша от Франции мэр Киева Виталий Кличко.
Напомним, ранее столичная прокуратура сообщила подрядчику о подозрении в незаконном завладении более 3,5 млн грн бюджетных средств во время ремонта столичных мостов и развязок.
В то же время подозрение от прокуроров получили и должностные лица коммунального предприятия "Киевавтодормост", поскольку в результате профессиональной халатности во время ремонта столичных мостов и развязок было потеряно 3,5 миллиона гривен.
Читайте Новини.LIVE!