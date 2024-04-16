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Кличко розповів, коли у Києві відкриють рух Подільсько-Воскресенським мостом

16 квітня 2024 17:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Кличко розповів, коли у Києві відкриють рух Подільсько-Воскресенським мостом
Віталій Кличко на місці будівництва. Фото: КМДА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Мер Києва Віталій Кличко у вівторок, 16 квітня, перевірив, як тривають роботи на будівництві важливих інфраструктурних обʼєктів. Зокрема, відкриття руху автотранспорту Подільсько-Воскресенським мостовим переходом планується у вересні цього року.

Про це Віталій Кличко повідомив в Telegram.

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Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту

"Перевірив сьогодні, як тривають роботи на будівництві важливих для міста інфраструктурних обʼєктів. Зокрема, сполучення Подільсько-Воскресенського мостового переходу з Троєщиною", — йдеться у повідомленні.

Подільсько-Воскренеський міст
Будівництво мосту. Фото: КМДА

Там будують дорогу з тунелем для виїзду на вулицю Бальзака з пересадковим пасажирським вузлом — там зійдуться трамвайне сполучення, міська електричка та автобусний маршрут. 

Подільсько-Воскренеський міст
Кличко на будівництві мосту. Фото: КМДА
Подільсько-Воскренеський міст
Будівництво мосту. Фото: КМДА

Також Кличко оглянув, як відбуваються роботи з реконструкції транспортної розвʼязки на перетині вулиць Полярної та Богатирської.

Подільсько-Воскренеський міст
Будівництво мосту. Фото: КМДА

"Там вже влаштовують асфальто-бетонне покриття на новому шляхопроводі", — зазначив міський голова.

Подільсько-Воскренеський міст
Кличко на будівництві мосту. Фото: КМДА
Подільсько-Воскренеський міст
Будівництво мосту. Фото: КМДА

В травні планується відкриття проїзду цим шляхопроводом, а всі роботи на обʼєкті та біля нього — завершать до осені.

Подільсько-Воскренеський міст
Будівництво мосту. Фото: КМДА
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Скриншот допису Кличка

Нагадаємо, у Києві з 30 березня по 15 червня частково обмежать рух транспорту через ремонтні роботи на мосту, що сполучає лівий та правий береги столиці. Йдеться про Північний міст.

Також ми писали, що на столичній станції метрополітену "Площа українських героїв", що раніше була перейменована, встановили перший комплект літер нової назви

Віталій Кличко
Київ
міст
будівництво
автомобіль
перевірки
водії

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