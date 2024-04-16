Кличко розповів, коли у Києві відкриють рух Подільсько-Воскресенським мостом

Віталій Кличко на місці будівництва. Фото: КМДА

Мер Києва Віталій Кличко у вівторок, 16 квітня, перевірив, як тривають роботи на будівництві важливих інфраструктурних обʼєктів. Зокрема, відкриття руху автотранспорту Подільсько-Воскресенським мостовим переходом планується у вересні цього року.

Про це Віталій Кличко повідомив в Telegram.

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"Перевірив сьогодні, як тривають роботи на будівництві важливих для міста інфраструктурних обʼєктів. Зокрема, сполучення Подільсько-Воскресенського мостового переходу з Троєщиною", — йдеться у повідомленні.

Будівництво мосту. Фото: КМДА

Там будують дорогу з тунелем для виїзду на вулицю Бальзака з пересадковим пасажирським вузлом — там зійдуться трамвайне сполучення, міська електричка та автобусний маршрут.

Кличко на будівництві мосту. Фото: КМДА

Будівництво мосту. Фото: КМДА

Також Кличко оглянув, як відбуваються роботи з реконструкції транспортної розвʼязки на перетині вулиць Полярної та Богатирської.

Будівництво мосту. Фото: КМДА

"Там вже влаштовують асфальто-бетонне покриття на новому шляхопроводі", — зазначив міський голова.

Кличко на будівництві мосту. Фото: КМДА

Будівництво мосту. Фото: КМДА

В травні планується відкриття проїзду цим шляхопроводом, а всі роботи на обʼєкті та біля нього — завершать до осені.

Будівництво мосту. Фото: КМДА

Скриншот допису Кличка

Нагадаємо, у Києві з 30 березня по 15 червня частково обмежать рух транспорту через ремонтні роботи на мосту, що сполучає лівий та правий береги столиці. Йдеться про Північний міст.

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