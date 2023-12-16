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Гроші на ЗСУ — кияни вчергове вийшли на мітинг під будівлю КМДА

16 грудня 2023 10:46
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Гроші на ЗСУ — кияни вчергове вийшли на мітинг під будівлю КМДА
Мітинг під КМДА 16 грудня. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві під будівлею КМДА вчергове проходить акція протесту. Активісти сьогодні, 16 грудня, вимагають у влади спрямувати бюджетні кошти на ЗСУ.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Мітинг під КМДА 16 грудня

Як відомо, такий мітинг проходить вже вдруге.

Зазначається, що у цьому році така акція протесту є останньою. Наступна має відбутися 3 лютого 2024 року.

 

мітинг з вимогою виділити кошти на зсу
Мітинг під КМДА 16 грудня. Фото: Новини.LIVE
мітинг з вимогою виділити кошти на зсу
Мітинг під КМДА 16 грудня. Фото: Новини.LIVE

Минулого разу жителі Києва збиралися 14 грудня під час того, як столична влада ухвалювала бюджет.

мітинг з вимогою виділити кошти на зсу
Мітинг під КМДА 16 грудня. Фото: Новини.LIVE
мітинг з вимогою виділити кошти на зсу
Мітинг під КМДА 16 грудня. Фото: Новини.LIVE

Чи вплинула акція протесту на виділення коштів 

Під час ухвалення бюджету Києва на 2024 рік під стінами КМДА сотні громадян вийшли на акцію "Гроші на ЗСУ". Люди намагалися змусити владу виділити більше грошей на армію, а не на дороги. Мер Віталій Кличко вніс поправку і виділив додаткові гроші на ЗСУ, але цифра може змінитися.

мітинг з вимогою виділити кошти на зсу
Мітинг під КМДА 16 грудня. Фото: Новини.LIVE

За словами Кличка, попередньо Київ планує виділити 1 млрд грн на армію.

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