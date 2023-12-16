Гроші на ЗСУ — кияни вчергове вийшли на мітинг під будівлю КМДА

Мітинг під КМДА 16 грудня. Фото: Новини.LIVE

У Києві під будівлею КМДА вчергове проходить акція протесту. Активісти сьогодні, 16 грудня, вимагають у влади спрямувати бюджетні кошти на ЗСУ.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Мітинг під КМДА 16 грудня

Як відомо, такий мітинг проходить вже вдруге.

Зазначається, що у цьому році така акція протесту є останньою. Наступна має відбутися 3 лютого 2024 року.

Мітинг під КМДА 16 грудня. Фото: Новини.LIVE

Мітинг під КМДА 16 грудня. Фото: Новини.LIVE

Минулого разу жителі Києва збиралися 14 грудня під час того, як столична влада ухвалювала бюджет.

Мітинг під КМДА 16 грудня. Фото: Новини.LIVE

Мітинг під КМДА 16 грудня. Фото: Новини.LIVE

Чи вплинула акція протесту на виділення коштів

Під час ухвалення бюджету Києва на 2024 рік під стінами КМДА сотні громадян вийшли на акцію "Гроші на ЗСУ". Люди намагалися змусити владу виділити більше грошей на армію, а не на дороги. Мер Віталій Кличко вніс поправку і виділив додаткові гроші на ЗСУ, але цифра може змінитися.

Мітинг під КМДА 16 грудня. Фото: Новини.LIVE

За словами Кличка, попередньо Київ планує виділити 1 млрд грн на армію.