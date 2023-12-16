Гроші на ЗСУ — кияни вчергове вийшли на мітинг під будівлю КМДА
У Києві під будівлею КМДА вчергове проходить акція протесту. Активісти сьогодні, 16 грудня, вимагають у влади спрямувати бюджетні кошти на ЗСУ.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Мітинг під КМДА 16 грудня
Як відомо, такий мітинг проходить вже вдруге.
Зазначається, що у цьому році така акція протесту є останньою. Наступна має відбутися 3 лютого 2024 року.
Минулого разу жителі Києва збиралися 14 грудня під час того, як столична влада ухвалювала бюджет.
Чи вплинула акція протесту на виділення коштів
Під час ухвалення бюджету Києва на 2024 рік під стінами КМДА сотні громадян вийшли на акцію "Гроші на ЗСУ". Люди намагалися змусити владу виділити більше грошей на армію, а не на дороги. Мер Віталій Кличко вніс поправку і виділив додаткові гроші на ЗСУ, але цифра може змінитися.
За словами Кличка, попередньо Київ планує виділити 1 млрд грн на армію.
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