Деньги на ВСУ — киевляне в очередной раз вышли на митинг под здание КГГА
В Киеве под зданием КГГА в очередной раз проходит акция протеста. Активисты сегодня, 16 декабря, требуют у властей направить бюджетные средства на ВСУ.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Митинг под КГГА 16 декабря
Как известно, такой митинг проходит уже во второй раз.
Отмечается, что в этом году такая акция протеста последняя. Следующая должна состояться 3 февраля 2024 года.
В прошлый раз жители Киева собирались 14 декабря во время того, как столичные власти принимали бюджет.
Повлияла ли акция протеста на выделение средств
При принятии бюджета Киева на 2024 год под стенами КГГА сотни граждан вышли на акцию "Деньги на ВСУ". Люди пытались вынудить власть выделить больше денег на армию, а не на дороги. Мэр Виталий Кличко внес поправку и выделил дополнительные деньги на ВСУ, но цифра может измениться.
По словам Кличко, предварительно Киев планирует выделить 1 млрд грн на армию.
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