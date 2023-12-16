Деньги на ВСУ — киевляне в очередной раз вышли на митинг под здание КГГА

Митинг под КГГА 16 декабря. Фото: Новини.LIVE

В Киеве под зданием КГГА в очередной раз проходит акция протеста. Активисты сегодня, 16 декабря, требуют у властей направить бюджетные средства на ВСУ.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Митинг под КГГА 16 декабря

Как известно, такой митинг проходит уже во второй раз.

Отмечается, что в этом году такая акция протеста последняя. Следующая должна состояться 3 февраля 2024 года.

Митинг под КГГА 16 декабря. Фото: Новини.LIVE

Митинг под КГГА 16 декабря. Фото: Новини.LIVE

В прошлый раз жители Киева собирались 14 декабря во время того, как столичные власти принимали бюджет.

Митинг под КГГА 16 декабря. Фото: Новини.LIVE

Митинг под КГГА 16 декабря. Фото: Новини.LIVE

Повлияла ли акция протеста на выделение средств

При принятии бюджета Киева на 2024 год под стенами КГГА сотни граждан вышли на акцию "Деньги на ВСУ". Люди пытались вынудить власть выделить больше денег на армию, а не на дороги. Мэр Виталий Кличко внес поправку и выделил дополнительные деньги на ВСУ, но цифра может измениться.

Митинг под КГГА 16 декабря. Фото: Новини.LIVE

По словам Кличко, предварительно Киев планирует выделить 1 млрд грн на армию.