Удар по Киеву 28 августа — как город оправляется после атаки

Как Дарницкий район оправляется после обстрелов — фоторепортаж
Российские войска в ночь на 28 августа нанесли комбинированный удар по Киеву. Разрушения есть в нескольких районах столицы, также известно о погибших и раненых.
Последствия обстрелов в Киеве — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.
Последствия обстрела Киева 28 августа
По состоянию на сейчас (14:00) известно о 16 погибших. Среди них уже четверо детей — девочка 2-х лет, 14-летний парень и 17-летние девушка и парень. Недавно из-под завалов спасатели достали еще одно тело.
По данным главы МВД Игоря Клименко, 15 жертв в Дарницком районе, одна — в Шевченковском.
Сейчас на месте удара по жилому дому в Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция. Ранения от вражеской атаки получили 38 человек, среди них 10 детей.
Напомним, в результате удара РФ по Киеву этой ночью повреждено здание представительства Евросоюза. Андрей Сибига резко отреагировал.
В Киеве 29 августа объявлен День траура по всем погибшим после атаки оккупантов. Завтра в городе запрещены любые развлекательные мероприятия.
Читайте Новини.LIVE!