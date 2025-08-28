Видео
Главная Киев Как Дарницкий район оправляется после обстрелов — фоторепортаж

Как Дарницкий район оправляется после обстрелов — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 14:25
Удар по Киеву 28 августа — как город оправляется после атаки
Разрушения после обстрелов в Дарницком районе. Фото: Новини.LIVE

Российские войска в ночь на 28 августа нанесли комбинированный удар по Киеву. Разрушения есть в нескольких районах столицы, также известно о погибших и раненых.

Последствия обстрелов в Киеве — смотрите в фоторепортаже Новини.LIVE.

Читайте также:

Последствия обстрела Киева 28 августа

По состоянию на сейчас (14:00) известно о 16 погибших. Среди них уже четверо детей — девочка 2-х лет, 14-летний парень и 17-летние девушка и парень. Недавно из-под завалов спасатели достали еще одно тело.

Загиблі в Києві 28 серпня
Разрушения после обстрелов в Дарницком районе. Фото: Новини.LIVE
Атака на Київ 28 серпня
Разрушения после обстрелов в Дарницком районе. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстірлів Києва 28 серпня
Разрушения после обстрелов в Дарницком районе. Фото: Новини.LIVE
Росія вдарила по Києву 28 серрпня
Разрушения после обстрелов в Дарницком районе. Фото: Новини.LIVE
Повітряна тривога Київ 28 серпня
Разрушения после обстрелов в Дарницком районе. Фото: Новини.LIVE
Обстріли Києва 28 серпня
Разрушения после обстрелов в Дарницком районе. Фото: Новини.LIVE
Дарницький район Києва після обстрілів
Разрушения после обстрелов в Дарницком районе. Фото: Новини.LIVE
Удар по Києву 28 серпня
Разрушения после обстрелов в Дарницком районе. Фото: Новини.LIVE

По данным главы МВД Игоря Клименко, 15 жертв в Дарницком районе, одна — в Шевченковском.

Сейчас на месте удара по жилому дому в Дарницком районе продолжается поисково-спасательная операция. Ранения от вражеской атаки получили 38 человек, среди них 10 детей.

Напомним, в результате удара РФ по Киеву этой ночью повреждено здание представительства Евросоюза. Андрей Сибига резко отреагировал.

В Киеве 29 августа объявлен День траура по всем погибшим после атаки оккупантов. Завтра в городе запрещены любые развлекательные мероприятия.

Киев обстрелы война в Украине Россия жертвы разрушения
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
