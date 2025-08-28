Обстріл Києва 28 серпня — РФ пошкодила будівлю представництва ЄС

Пошкоджена будівля представництва ЄС у Києві. Фото: x.com/andrii_sybiha

Російські війська у ніч проти 28 серпня завдали комбінованого удару по Києву. Внаслідок цього в столиці пошкоджена будівля представництва Євросоюзу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Х.

Наслідки удару по Києву 28 серпня

Сибіга розповів, що під час нічного удару по Києву 28 серпня, Росія також атакувала дипломатів. За словами міністра, це є прямим порушенням Віденської конвенції.

"Місії ЄС в Україні було завдано шкоди. Це вимагає осуду не лише з боку ЄС, а й усього світу. Ми висловлюємо солідарність з нашими колегами з ЄС і готові надати допомогу", — заявив очільник МЗС.

Водночас Андрій Сибіга наголосив, що Україна наполягає "на рішучій міжнародній реакції на жорстокий удар Росії".

"Що б не сказав Путін на Алясці, його реальні дії заперечують дипломатію, діалог та мирні зусилля", — підкреслив український міністр.

Нагадаємо, у Києві зросла кількість загиблих внаслідок нічної атаки РФ. Серед жертв є троє дітей.

Мер Віталій Кличко повідомив, що у столиці 29 серпня оголошений День жалоби. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста.