Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ РФ пошкодила будівлю представництва ЄС у Києві — фото

РФ пошкодила будівлю представництва ЄС у Києві — фото

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 11:56
Обстріл Києва 28 серпня — РФ пошкодила будівлю представництва ЄС
Пошкоджена будівля представництва ЄС у Києві. Фото: x.com/andrii_sybiha

Російські війська у ніч проти 28 серпня завдали комбінованого удару по Києву. Внаслідок цього в столиці пошкоджена будівля представництва Євросоюзу.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Х.

Реклама
Читайте також:

Наслідки удару по Києву 28 серпня

Сибіга розповів, що під час нічного удару по Києву 28 серпня, Росія також атакувала дипломатів. За словами міністра, це є прямим порушенням Віденської конвенції. 

Пошкоджена будівля представництва ЄС
Пошкоджена будівля представництва ЄС у Києві. Фото: x.com/andrii_sybiha
Удар по Києву 28 серпня
Пошкоджена будівля представництва ЄС у Києві. Фото: x.com/andrii_sybiha

"Місії ЄС в Україні було завдано шкоди. Це вимагає осуду не лише з боку ЄС, а й усього світу. Ми висловлюємо солідарність з нашими колегами з ЄС і готові надати допомогу", — заявив очільник МЗС. 

null
Скриншот допису Андрія Сибіги

Водночас Андрій Сибіга наголосив, що Україна наполягає "на рішучій міжнародній реакції на жорстокий удар Росії". 

"Що б не сказав Путін на Алясці, його реальні дії заперечують дипломатію, діалог та мирні зусилля", — підкреслив український міністр. 

null
Скриншот допису Андрія Сибіги

Нагадаємо, у Києві зросла кількість загиблих внаслідок нічної атаки РФ. Серед жертв є троє дітей. 

Мер Віталій Кличко повідомив, що у столиці 29 серпня оголошений День жалоби. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста. 

Київ Андрій Сибіга обстріли ЄС війна в Україні Росія
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації