Обстріл Києва 28 серпня — РФ пошкодила будівлю представництва ЄС

РФ пошкодила будівлю представництва ЄС у Києві — фото
Російські війська у ніч проти 28 серпня завдали комбінованого удару по Києву. Внаслідок цього в столиці пошкоджена будівля представництва Євросоюзу.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у Х.
Наслідки удару по Києву 28 серпня
Сибіга розповів, що під час нічного удару по Києву 28 серпня, Росія також атакувала дипломатів. За словами міністра, це є прямим порушенням Віденської конвенції.
"Місії ЄС в Україні було завдано шкоди. Це вимагає осуду не лише з боку ЄС, а й усього світу. Ми висловлюємо солідарність з нашими колегами з ЄС і готові надати допомогу", — заявив очільник МЗС.
Водночас Андрій Сибіга наголосив, що Україна наполягає "на рішучій міжнародній реакції на жорстокий удар Росії".
"Що б не сказав Путін на Алясці, його реальні дії заперечують дипломатію, діалог та мирні зусилля", — підкреслив український міністр.
Нагадаємо, у Києві зросла кількість загиблих внаслідок нічної атаки РФ. Серед жертв є троє дітей.
Мер Віталій Кличко повідомив, що у столиці 29 серпня оголошений День жалоби. У цей день будуть приспущені прапори на всіх комунальних будівлях міста.
