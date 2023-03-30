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Як киянам зареєструвати кілька квартир під одним акаунтом в ЦКС

30 березня 2023 18:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
ЦКС
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Особистий кабінет споживача на сайті "Центру комунального сервісу" дозволяє зареєструвати і контролювати кілька квартир з одного акаунта. До того ж людина може здійснювати оплату житлово-комунальних послуг за кількома адресами.

Про це повідомляє Центр комунального сервісу, пише Київська міська рада.

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Деталі

Послуга також доступна для людей, які мешкають у Київській області. Додавати до особистого кабінету можна об’єкти, які розташовані в столичному регіоні. Це дозволить швидко і зручно сплачувати рахунки-повідомлення за отримані житлово-комунальні послуги одразу за кількома об’єктами.

Для того, щоб додати об’єкт після попередньої реєстрації, вам потрібно:

  • За посиланням натиснути на кнопку "Додати об’єкт";
  • обрати місто, вулицю, номер будинку та квартири;
  • ввести ключ авторизації (знаходиться у нижній лівій частині паперового рахунку-повідомлення).

Для того, щоб видалити об'єкт потрібно:

  • Перейти до переліку об’єктів в особистому кабінеті та обрати той, який необхідно видалити;
  • натиснути "Редагувати об’єкт" та обрати "Видалити об’єкт із профілю";
  • натиснути "Зберегти".

Якщо під час реєстрації виникають питання, то за допомогою можна звернутися через месенджер у Facebook, Телеграм, Skype або зворотний зв'язок на сайті

"Звертаємо увагу, що онлайн сервіс "Особистий кабінет споживача", що працює на платформі офіційного сайту КК "Центр комунального сервісу", дозволяє переглядати, контролювати, оплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги та передавати показання вузлів розподільного обліку води та тепла дистанційно", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Київська ОВА та державні банки підписали Меморандум про співпрацю. Співпраця сприятиме підвищенню конкурентоспроможності й формуванню позитивного іміджу Київщини на внутрішньому і міжнародному ринку.

Також ми писали, що процес будівництва пішохідного мосту та благоустрою острова Оболонський у Києві триває. Мер Києва Віталій Кличко висловив сподівання, що цього року столиця України представить своїм мешканцям та гостям ще одну зелену та гарну пам'ятку.

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