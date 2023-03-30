Как киевлянам зарегистрировать несколько квартир под одним аккаунтом в ЦКС

ЦКС

​Личный кабинет потребителя на сайте Центра коммунального сервиса позволяет зарегистрировать и контролировать несколько квартир с одного аккаунта. К тому же человек может производить оплату жилищно-коммунальных услуг по нескольким адресам.

Об этом сообщает Центр коммунального сервиса, пишет Киевский городской совет.

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Услуга также доступна людям, проживающим в Киевской области. Добавлять в личный кабинет можно объекты, расположенные в столичном регионе. Это позволит быстро и удобно платить счета-сообщения за полученные жилищно-коммунальные услуги сразу по нескольким объектам.

Для того чтобы добавить объект после предварительной регистрации, вам нужно:

По ссылке нажать кнопку "Добавить объект";

выбрать город, улицу, номер дома и квартиры;

ввести ключ авторизации (находится в нижней левой части бумажного счета-сообщения).

Для того чтобы удалить объект нужно:

Перейти к списку объектов в личном кабинете и выбрать тот, который нужно удалить;

нажать "Редактировать объект" и выбрать "Удалить объект из профиля";

нажать "Сохранить".

Если во время регистрации возникают вопросы, то за помощью можно обратиться через мессенджер в Facebook, Телеграмм, Skype или обратную связь на сайте.

"Обращаем внимание, что онлайн-сервис "Личный кабинет потребителя", работающий на платформе официального сайта УК "Центр коммунального сервиса", позволяет просматривать, контролировать, оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги и передавать показания узлов распределительного учета воды и тепла дистанционно", — говорится в сообщении.

Напомним, Киевская ОВА и государственные банки подписали Меморандум о сотрудничестве. Сотрудничество будет способствовать повышению конкурентоспособности и формированию позитивного имиджа Киевской области на внутреннем и международном рынке.

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