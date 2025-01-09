Навчання машиністів київського метро — як це відбувається

Водій метро. Фото: Facebook/Київський метрополітен

У Києві готують майбутніх машиністів і машиністок метро. Наразі завершують теоретичну частину навчання, після чого візьмуться до практики. 15 студентів почнуть самостійно працювати та перевозити пасажирів вже влітку цього року.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація в Telegram.

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Заняття для майбутніх водіїв проводять у школі машиністів. Теоретична частина вже підходить до завершення, після цього розпочнеться практичне навчання — 11 тижнів керманичі будуть працювати на лініях та в депо під керівництвом досвідчених інструкторів.

"Один із ключових етапів підготовки — відпрацювання дій під час аварійних ситуацій. У депо моделюють несправності, а студенти мають їх усунути. Це допомагає впевнено діяти в нестандартних умовах безпосередньо під час перевезень пасажирів", — зазначають в КМкВА.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко розповів про досягнення у столичному метро за 2024 рік. Одним із головних результатів він назвав завершення складного ремонту тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська".

У мережі показали, як хотіли розбудувати метро в Києві у 1962 році. На той час воно працювало вже декілька років і влада планували масштабний розвиток.