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Як навчають майбутніх машиністів київського метро — відео

9 січня 2025 08:44
Ольга Антоновська - редактор
Навчання машиністів київського метро — як це відбувається
Водій метро. Фото: Facebook/Київський метрополітен
Ольга Антоновська - редактор

У Києві готують майбутніх машиністів і машиністок метро. Наразі завершують теоретичну частину навчання, після чого візьмуться до практики. 15 студентів почнуть самостійно працювати та перевозити пасажирів вже влітку цього року.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація в Telegram.

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Заняття для майбутніх водіїв проводять у школі машиністів. Теоретична частина вже підходить до завершення, після цього розпочнеться практичне навчання — 11 тижнів керманичі будуть працювати на лініях та в депо під керівництвом досвідчених інструкторів.

"Один із ключових етапів підготовки — відпрацювання дій під час аварійних ситуацій. У депо моделюють несправності, а студенти мають їх усунути. Це допомагає впевнено діяти в нестандартних умовах безпосередньо під час перевезень пасажирів", — зазначають в КМкВА.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко розповів про досягнення у столичному метро за 2024 рік. Одним із головних результатів він назвав завершення складного ремонту тунелю між станціями "Деміївська" та "Либідська".

У мережі показали, як хотіли розбудувати метро в Києві у 1962 році. На той час воно працювало вже декілька років і влада планували масштабний розвиток.

Київ метро студенти навчання водії

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09:27 Одеса і Миколаїв під загрозою — нафтова пляма у Чорному морі

09:23 Поліція Києва викрила схему збуту наркотиків через пошту

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

09:20 АТЕШ зафіксували переміщення військової техніки РФ у Криму — фото

09:19 Черги на кордоні України — де можливі невеликі затримки

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