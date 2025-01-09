Обучение машинистов киевского метро — как это происходит

Водитель метро. Фото: Facebook/Киевский метрополитен

В Киеве готовят будущих машинистов и машинисток метро. В настоящее время завершают теоретическую часть обучения, после чего приступят к практике. 15 студентов начнут самостоятельно работать и перевозить пассажиров летом этого года.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.

Читайте также:

Обучение на машиниста метро в Киеве

Занятия для будущих водителей проводят в школе машинистов. Теоретическая часть уже подходит к завершению, после этого начнется практическое обучение — 11 недель вожди будут работать на линиях и депо под руководством опытных инструкторов.

"Один из ключевых этапов подготовки — отработка действий во время аварийных ситуаций. В депо моделируют неисправности, а студенты должны их устранить. Это помогает уверенно действовать в нестандартных условиях непосредственно при перевозках пассажиров", — отмечают в КГВА.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко рассказал о достижениях в столичном метро за 2024 год. Одним из главных результатов он назвал завершение сложного ремонта тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбидская".

В сети показали, как хотели построить метро в Киеве в 1962 году. К тому времени оно работало уже несколько лет, и власти планировали масштабное развитие.