Обучение машинистов киевского метро — как это происходит

Как учат будущих машинистов киевского метро — видео
В Киеве готовят будущих машинистов и машинисток метро. В настоящее время завершают теоретическую часть обучения, после чего приступят к практике. 15 студентов начнут самостоятельно работать и перевозить пассажиров летом этого года.
Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в Telegram.
Обучение на машиниста метро в Киеве
Занятия для будущих водителей проводят в школе машинистов. Теоретическая часть уже подходит к завершению, после этого начнется практическое обучение — 11 недель вожди будут работать на линиях и депо под руководством опытных инструкторов.
"Один из ключевых этапов подготовки — отработка действий во время аварийных ситуаций. В депо моделируют неисправности, а студенты должны их устранить. Это помогает уверенно действовать в нестандартных условиях непосредственно при перевозках пассажиров", — отмечают в КГВА.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко рассказал о достижениях в столичном метро за 2024 год. Одним из главных результатов он назвал завершение сложного ремонта тоннеля между станциями "Демеевская" и "Лыбидская".
В сети показали, как хотели построить метро в Киеве в 1962 году. К тому времени оно работало уже несколько лет, и власти планировали масштабное развитие.
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