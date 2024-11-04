Схема метро Киева — когда открываются станции метрополитена

Как работает метро в Киеве после ремонта синей ветки — схема
После завершения ремонтных работ на участке между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" пассажиры киевского метрополитена снова могут пользоваться всеми станциями синей ветки. Движение поездов на синей линии восстановлено в полном объеме, начиная с 5:30 утра.
Об этом сообщают Факты ICTV.
Как работает метро
Киевское метро имеет три линии: красную (Святошинско-Броварскую), зеленую (Оболонско-Теремковскую) и синюю (Сырецко-Печерскую).
Пересадки между линиями возможны на станциях:
- Театральная — Золотые Ворота.
- Дворец Спорта — Площадь Украинских Героев.
- Майдан Незалежности — Крещатик
Хотя большинство станций киевского метрополитена приступают к работе в 6:00 утра и завершают в 23:00, график работы отдельных станций может несколько отличаться. Например, движение поездов на синей линии начинается на полчаса раньше — в 5:30.
Напомним, в Киеве первую линию метро открыли 6 ноября 1960 года, она состояла из пяти станций. По состоянию на сегодняшний день столичный метрополитен насчитывает три линии с 52 станциями.
Ранее мы сообщали, что на Подольско-Воскресенском мосту в Киеве уже готовы три станции будущей ветки метро. Она должна соединить центр города с жилым массивом "Выгуровщина-Троещина".
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