Схема метро Киева — когда открываются станции метрополитена

Поезд киевского метро. Иллюстративное фото: Новости.LIVE / Игорь Кузнецов

После завершения ремонтных работ на участке между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" пассажиры киевского метрополитена снова могут пользоваться всеми станциями синей ветки. Движение поездов на синей линии восстановлено в полном объеме, начиная с 5:30 утра.

Об этом сообщают Факты ICTV.

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Киевское метро имеет три линии: красную (Святошинско-Броварскую), зеленую (Оболонско-Теремковскую) и синюю (Сырецко-Печерскую).

Пересадки между линиями возможны на станциях:

Театральная — Золотые Ворота.

Дворец Спорта — Площадь Украинских Героев.

Майдан Незалежности — Крещатик

Схема киевского метро. Фото: пресс-служба столичной подземки

Хотя большинство станций киевского метрополитена приступают к работе в 6:00 утра и завершают в 23:00, график работы отдельных станций может несколько отличаться. Например, движение поездов на синей линии начинается на полчаса раньше — в 5:30.

Напомним, в Киеве первую линию метро открыли 6 ноября 1960 года, она состояла из пяти станций. По состоянию на сегодняшний день столичный метрополитен насчитывает три линии с 52 станциями.

Ранее мы сообщали, что на Подольско-Воскресенском мосту в Киеве уже готовы три станции будущей ветки метро. Она должна соединить центр города с жилым массивом "Выгуровщина-Троещина".