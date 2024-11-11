Метро після повітряної тривоги — коли відновлюють рух

Як працює метро у Києві після затяжної повітряної тривоги
Після тривалої повітряної тривоги метрополітен у Києві працює у звичайному режимі перевезень. Кількість поїздів на лінії поступово збільшується.
Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації у понеділок, 11 листопада.
Як працює метрополітен після відбою тривоги
Як зазначили в КМДА, фахівці метрополітену завчасно розмістили в тунелях частину рухомого складу.
"Так, на кінцевій станції "синьої" лінії додали ще сім рухомих складів", — йдеться у повідомленні.
Наразі метрополітен оговтується після тривалої повітряної тривоги. Інтервали на лініях становлять:
- "червона" — 3,5-4 хв;
- "синя" — 4 хв;
- "зелена" — 3,5-4 хв.
"На "червоній" та "зеленій" лініях триває інтенсивна видача поїздів з електродепо", — повідомили в КМДА.
Крім того, аби забезпечити перевезення пасажирів на найбільш завантажених станціях, буде здійснена транзитна видача поїздів з електродепо.
Нагадаємо, пасажири київського метрополітену знову можуть користуватися всіма станціями синьої гілки. На ділянці між станціями "Деміївська" та "Либідська" завершили я ремонтні роботи.
У київському метрополітені розгорнули низку ремонтних робіт, щоб своєчасно замінити аварійні елементи інфраструктури.
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