Метро після повітряної тривоги — коли відновлюють рух

Люди чекають на прибуття потяга в метро. Фото: Вечірній Київ

Після тривалої повітряної тривоги метрополітен у Києві працює у звичайному режимі перевезень. Кількість поїздів на лінії поступово збільшується.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації у понеділок, 11 листопада.

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Як зазначили в КМДА, фахівці метрополітену завчасно розмістили в тунелях частину рухомого складу.

"Так, на кінцевій станції "синьої" лінії додали ще сім рухомих складів", — йдеться у повідомленні.

Пост КМДА про роботу метро після тривоги. Фото: скриншот

Наразі метрополітен оговтується після тривалої повітряної тривоги. Інтервали на лініях становлять:

"червона" — 3,5-4 хв;

"синя" — 4 хв;

"зелена" — 3,5-4 хв.

"На "червоній" та "зеленій" лініях триває інтенсивна видача поїздів з електродепо", — повідомили в КМДА.

Крім того, аби забезпечити перевезення пасажирів на найбільш завантажених станціях, буде здійснена транзитна видача поїздів з електродепо.

Нагадаємо, пасажири київського метрополітену знову можуть користуватися всіма станціями синьої гілки. На ділянці між станціями "Деміївська" та "Либідська" завершили я ремонтні роботи.

У київському метрополітені розгорнули низку ремонтних робіт, щоб своєчасно замінити аварійні елементи інфраструктури.