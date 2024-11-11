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Как работает метро в Киеве после затяжной воздушной тревоги

11 ноября 2024 10:43
Ольга Антоновская - редактор
Метро после воздушной тревоги – когда восстанавливают движение
Люди ждут прибытия поезда в метро. Фото: Вечерний Киев
Ольга Антоновская - редактор

После продолжительной воздушной тревоги метрополитен в Киеве работает в обычном режиме перевозок. Число поездов на линии постепенно увеличивается.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации в понедельник, 11 ноября.

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Как отметили в КГГА, специалисты метрополитена заранее разместили в туннелях часть подвижного состава.

"Так, на конечной станции "синей" линии добавили еще семь подвижных составов", — говорится в сообщении.

Как работает метро после тревоги
Пост КГГА о работе метро после тревоги. Фото: скриншот

В настоящее время метрополитен приходит в себя после длительной воздушной тревоги. Интервалы на линиях составляют:

  • "красная" — 3,5-4 мин;
  • "синяя" — 4 мин;
  • "зелено" — 3,5-4 мин.

"На "красной" и "зеленой" линиях продолжается интенсивная выдача поездов из электродепо", — сообщили в КГГА.

Кроме того, чтобы обеспечить перевозку пассажиров на наиболее загруженных станциях, будет произведена транзитная выдача поездов из электродепо.

Напомним, пассажиры киевского метрополитена снова могут пользоваться всеми станциями синей ветки. На участке между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" завершили ремонтные работы.

В киевском метрополитене развернули ряд ремонтных работ, чтобы своевременно заменить аварийные элементы инфраструктуры.

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