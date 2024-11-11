Метро после воздушной тревоги – когда восстанавливают движение

Люди ждут прибытия поезда в метро. Фото: Вечерний Киев

После продолжительной воздушной тревоги метрополитен в Киеве работает в обычном режиме перевозок. Число поездов на линии постепенно увеличивается.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации в понедельник, 11 ноября.

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Как отметили в КГГА, специалисты метрополитена заранее разместили в туннелях часть подвижного состава.

"Так, на конечной станции "синей" линии добавили еще семь подвижных составов", — говорится в сообщении.

Пост КГГА о работе метро после тревоги. Фото: скриншот

В настоящее время метрополитен приходит в себя после длительной воздушной тревоги. Интервалы на линиях составляют:

"красная" — 3,5-4 мин;

"синяя" — 4 мин;

"зелено" — 3,5-4 мин.

"На "красной" и "зеленой" линиях продолжается интенсивная выдача поездов из электродепо", — сообщили в КГГА.

Кроме того, чтобы обеспечить перевозку пассажиров на наиболее загруженных станциях, будет произведена транзитная выдача поездов из электродепо.

Напомним, пассажиры киевского метрополитена снова могут пользоваться всеми станциями синей ветки. На участке между станциями "Демеевская" и "Лыбидская" завершили ремонтные работы.

В киевском метрополитене развернули ряд ремонтных работ, чтобы своевременно заменить аварийные элементы инфраструктуры.