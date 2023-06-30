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Как приобрести проездной билет в общественном транспорте Киева со скидкой

30 июня 2023 16:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Как приобрести проездной билет в общественном транспорте Киева со скидкой
Общественный транспорт в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве с 1 июля по 31 августа проезд для учеников в общественном транспорте будет платным. Однако проездные можно купить со скидкой 75%.

Об этом сообщает КГГА.

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Как приобрести проездной билет со скидкой:

  • Через приложение "Киев Цифровой". Вам нужно добавить учебный билет в аккаунт, введя номер билета и пин-код. После этого нажмите "Купить проездной";
  • Через терминал самообслуживания. Введите номер ученического, который находится под штрих-кодом. Также можно вставить карту в картридер, выбрать нужный проездной и нажать "Пополнить";

"Также на ученический билет можно приобрести одноразовые поездки, но в этом случае "ученическая" скидка не действует. Пополнить ученический, кроме того, можно в кассах подземки ("Выдубичи 1", "Почайна 1", "Вокзальная"), на сайте, в приложении EasyPay, а также на сайте КП "ГИВЦ", — говорится в сообщении.

В КГГА напомнили, что с 1 июля по 31 августа проезд в общественном транспорте столицы будет платным также для курсантов высших военных учебных заведений города.

Пост
Пост КГГА. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве продолжается дерусификация столичных улиц. Депутаты Киевсовета проголосовали за переименование еще двух улиц.

Также мы писали, что в Киеве уже прошел тестирование электронный доступ к укрытиям. Его готовят к вводу в эксплуатацию.

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