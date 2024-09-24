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Как в Киеве встречают золотую осень — фоторепортаж

24 сентября 2024 17:21
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф
В Киев пришла осень - фоторепортаж
Осень в Киеве. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф

В Киеве началась золотая осень, а городские парки наполнились яркими красками. Оранжевые цвета украсили улицы, поэтому жители столицы наслаждаются прогулками по осеннему городу.

Как столица встречает осеннее время года предлагаем посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.

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В Киев пришла осень

В сентябре Киев утопает в ярких красках природы. Жители и гости столицы наслаждаются прогулками на свежем воздухе, делают фотографии на фоне осенних пейзажей и ощущают настоящее дыхание осени.

  • Как в Киеве встречают золотую осень - фоторепортаж - фото 1
    Люди гуляют по осеннему парку. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
  • Как в Киеве встречают золотую осень - фоторепортаж - фото 2
    Утренняя прогулка. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
  • Как в Киеве встречают золотую осень - фоторепортаж - фото 3
    Осенняя аллея в парке. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
  • Как в Киеве встречают золотую осень - фоторепортаж - фото 4
    Осенний пейзаж. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
  • Как в Киеве встречают золотую осень - фоторепортаж - фото 5
    Желтые листья на деревьях в парке. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
  • Как в Киеве встречают золотую осень - фоторепортаж - фото 6
    Беседка в осеннем парке. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
  • Как в Киеве встречают золотую осень - фоторепортаж - фото 7
    Молодежь гуляет по парку. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
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Напомним, синоптики спрогнозировали последние теплые дни в Киеве. Завтра температура воздуха прогреется до +26 °C.

Также мы писали, что Киев накрыл густой смог. Фоторепортаж задымленной столицы можно посмотреть по ссылке.

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