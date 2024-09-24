В Киев пришла осень - фоторепортаж

Как в Киеве встречают золотую осень — фоторепортаж
В Киеве началась золотая осень, а городские парки наполнились яркими красками. Оранжевые цвета украсили улицы, поэтому жители столицы наслаждаются прогулками по осеннему городу.
Как столица встречает осеннее время года предлагаем посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.
В Киев пришла осень
В сентябре Киев утопает в ярких красках природы. Жители и гости столицы наслаждаются прогулками на свежем воздухе, делают фотографии на фоне осенних пейзажей и ощущают настоящее дыхание осени.
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Люди гуляют по осеннему парку. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
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Утренняя прогулка. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
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Осенняя аллея в парке. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
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Осенний пейзаж. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
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Желтые листья на деревьях в парке. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
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Беседка в осеннем парке. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
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Молодежь гуляет по парку. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
Напомним, синоптики спрогнозировали последние теплые дни в Киеве. Завтра температура воздуха прогреется до +26 °C.
Также мы писали, что Киев накрыл густой смог. Фоторепортаж задымленной столицы можно посмотреть по ссылке.
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