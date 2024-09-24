В Киев пришла осень - фоторепортаж

Осень в Киеве. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В Киеве началась золотая осень, а городские парки наполнились яркими красками. Оранжевые цвета украсили улицы, поэтому жители столицы наслаждаются прогулками по осеннему городу.

Как столица встречает осеннее время года предлагаем посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.

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В сентябре Киев утопает в ярких красках природы. Жители и гости столицы наслаждаются прогулками на свежем воздухе, делают фотографии на фоне осенних пейзажей и ощущают настоящее дыхание осени.

Люди гуляют по осеннему парку. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Утренняя прогулка. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Осенняя аллея в парке. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Осенний пейзаж. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Желтые листья на деревьях в парке. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Беседка в осеннем парке. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Молодежь гуляет по парку. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE 1/7 ​ 7

Напомним, синоптики спрогнозировали последние теплые дни в Киеве. Завтра температура воздуха прогреется до +26 °C.

Также мы писали, что Киев накрыл густой смог. Фоторепортаж задымленной столицы можно посмотреть по ссылке.