Как повлияла авария в метро Киева на общественный транспорт — исследование

Люди ждут автобус из-за аварии в киевском метро. Фото: Новини.LIVE

Закрытие станций на Оболонско-Теремковской линии киевского метро привело к увеличению нагрузки на общественный транспорт столицы. При этом нагрузка увеличилась преимущественно в тех регионах столицы, где метро не закрывали.

Об этом сообщает ОО "Пассажиры Киева".

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Как отмечается, из-за аварии на станциях метро "Демеевская" и "Лыбедская" нагрузка на наземный общественный транспорт подскочила на 6,2%.

Также в ОО добавляют, что нагрузка ударила и на постоянные маршруты с Теремков. Из-за этого процент вырос на 22,6%, но в отношении всего города загруженность все равно остается меньше на 6,7%.

"Это говорит о значительной неэффективности в распределении подвижного состава в пользу пострадавшего Голосеевского района", — отмечают в "Пассажирах Киева".

Инфографика нагрузки на общественный транспорт Киева. Источник: Facebook ОО "Пассажиры Киева"

В ОО дополнительно обратили внимание, что среднесуточный пассажиропоток в течение 11-15 декабря 2023 года по всему общественному транспорту Киева составил 830,4 тысяч пассажиров при работе 773 единиц транспорта, что соответствует 1074 пассажирам в сутки на единицу подвижного состава.

При этом самая плохая ситуация на дополнительных маршрутах. На них загруженность составляет всего 68% по сравнению с другими районами.

Напомним, что ранее глава и основатель Офиса Трансформации Максим Бахматов заявил, что тоннель метрополитена между станциями метро "Демеевская" и "Лыбедская" могут открыть через годы. Не стоит ожидать, что это произойдет в ближайшее время.

Также недавно стало известно, что в метрополитене Киева протекает еще одна станция. В вестибюле станции метро "Академгородок" через потолок начала просачиваться вода.