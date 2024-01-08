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Вода зіпсувала стіни — у метрополітені Києва протікає ще одна станція

8 січня 2024 17:21
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Козюк Тетяна
редактор
Вода зіпсувала стіни — у метрополітені Києва протікає ще одна станція
Метро Києва. Фото: РБК
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У вестибюлі станції метро Академмістечко через стелю почала просочуватися вода. Волога вже встигла зіпсувати стіни та штукатурку.

Про це повідомляють столичні пабліки у Telegram.

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У метрополітені Києва протікає ще одна станція

"У вестибюлі Академмістечка через стелю у трьох місцях почала просочуватись вода", — йдеться у повідомленні. 

Повідомляється, що вода вже встигла зіпсувати стіни. Тим часом працівники метрополітену підставили під протікання обрізані пляшки та підклали ганчірки. 

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Стан вестибюля станції. Фото: Telegraf

Нагадаємо, вранці 8 січня у Києві на станції метро "Гідропарк" усіх пасажирів висадили з вагонів та повідомили, що потяг далі не їде. Пізніше у КП "Київський метрополітен" зазначили, що сталася технічна несправність. 

Додамо, що нещодавно стало відомо, що у Києві на станції метрополітену "Святошин" почала відпадати тактильна плитка. Це сталось навіть попри те, що на об'єкті нещодавно завершили ремонт. 

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