Як змінювалася головна ялинка України останні 20 років
В Києві на Софійській площі вже скоро встановлять головну ялинку країни. Відомо, що вона буде прикрашена гербом, оформлення буде патріотичним, а ярмарки та святкові заходів не відбуватиметься.
"Ми – Україна" згадує, як виглядали головні ялинки країни протягом останніх 20 років і чим вони вирізнялися.
2004-2005
Помаранчева революція тільки-но завершилася і оздоблення святкової локації взимку після першого Майдану було політично збалансованим. 26 грудня 2004 року відбувся повторний другий тур президентських виборів та визначився переможець — Віктор Ющенко. І на Майдані Незалежності панували два передвиборчі кольори двох кандидатів: сама ялинка — у блакитних вогниках, але помаранчевими були прикраси навколо.
2005-2006
Оздоблення головної ялинки країни тієї зими за тематикою можна назвати еклектичним. Прикраси були і національними — українські ляльки, і традиційними – сніжинки та подарунки, і релігійними — різдвяні зірки.
2006-2007
Тодішня зима відкрила геометричний цикл у декоруванні головної ялинки країни. Чотири роки поспіль її прикрашали однотипними гірляндами у формі різнокольорових ромбів.
2007-2008
Відрізнити зображення протягом чотирьох Нових років можуть хіба що найприскіпливіші спостерігачі.
2008-2009
Проте цей період святкової одноманітності можна пояснити кризою, яка спіткала світ та країну у 2008 році і тривала до 2010 року.
2009-2010
Оздоблення ялинок взимку 2008-2009 та 2009-2010 відрізняється від двох попередніх років хіба що більш яскравими сніжинками. І остання ялинка "ромбового" періоду завдала нетривалий піар-тренд, бо знизу була прикрашена рекламою.
2010-2011
Ілюмінація на ній востаннє була з ромбами.Після геометричного, настав провокаційний період новорічного оздоблення головної локації країни на Майдані. Ялинка того року стала найбільш брендованою за всі часи незалежності і щодо спосорування свят ніхто сумнів не мав.
2011-2012
Конус 40 метрів заввишки, з лінійною різнокольоровою ілюмінацією, а не конструкція у формі дерева — такою була тогорічна ялинка. Про те, чи була вона красивою, можна сперечатися. Але вона точно була найвеселішою за всі часи незалежності та стала основою безлічі мемів.
2012-2013
Через скарги киян, концептуальну конусну споруду вдруге вирішили не встановлювати. Ялинку 2012-2012 можна охарактеризувати як традиційно-казкову, наче з мультфільму. Її прикрасили світлодіодними іграшками, а на верхівку встановили зірку з ефектом 3D. В разі схвалення мешканцями міста у спонсора її збиралися придбати, проте наступного нового року змінилося усе.
2013-2014
30 листопада 2013 р., наче задля встановлення ялинки, "Беркут" жорстоко розігнав учасників Євромайдану під Монументом Незалежності. Звісно бажання її встановити було лише приводом, хоча після розгону комунальники й розпочали бурхливу діяльність. Проте основу, яку почали монтувати, на "йолку" перетворити не дали, і вже 1 грудня учасники Революції Гідності прикрасили її на свій смак.
2014-2015
Головна локація вже була не на Майдані, бо вважалася там недоречною, а на Софійській площі. Вперше її там встановлювали у 1954 році, тому вибір не був випадковим. Окрім адреси, змінився й підхід до оформлення. Він став не просто новорічним, а різдвяно-новорічним.
2015-2016
Ялиця, а не ялинка, до Києва прибула з Франківщини. Прикраси обрали дуже затишні — у вигляді пряничних фігурок та скибок апельсинів. Локація стала широкою, і охопила окрім Софійської, ще й Михайлівську площу.
2016-2017
3 км гірлянд, 42 тисячі ліхтариків прикрасили 26-метрову ялинку з Франківщини. Того року оформлення стилізували під яворівські забавки із розписом "вербівкою". Іграшки були з дерева, зроблені народними майстрами.
2017-2018
Тієї зими 91-річна та 30-метрова ялинка прибула з Карпат. Проте дорогою потрапила у ДТП і під час цього постраждала. Дерево "нарощували", і до Дня Святого Миколая привели до ладу. Не надто прикметні золоті кульки та скромні іграшки у вигляді будиночків компенсувала ілюмінація. Щодня колір ялинки змінювався, а в день відкриття на 31 грудня вона підсвічувалася усіма кольорами.
2018-2019
Стиль північного сяйва, таким був задум святкової локації. Софійську площу прикрасили ілюмінованими стовбчиками із стилізованими спалахами зверху. Живу ялинку підсвічували гірлянди з холодним світлом.
2019-2020
Одразу і "Лускунчик", і українське козацтво були темами того святкового циклу. Герої казки та історії були зображені на основі ялинки, а прикрашали її затишні червоні шари, іграшки, стилізовані під святкові льодяники. Від неї також розходилася ілюмінація у формі зірки.
2020-2021
Тематикою локації того року обрали "казковий ліс", тому прикрасили ялинку грибочками, жолудями, білочками, шишками, совами. Проте запам'яталася дуже вдала і приваблива концепція не тим, що у святковій зоні було, а тим, чого не було. На верхівці ялинки мав бути казковий капелюх, який символізував оберіг лісу. І оформлення презентували як таке, що вперше зроблене саме для дітей.
2022-2023
Повномасштабне вторгнення, війна, безліч жертв, постійні обстріли, блекаути взагалі поставили під сумнів доцільність різдвяно-новорічної локації. Але хоча про ярмарки вже не було й мови, проте ялинку на Софійській все ж встановили. Гірлянди енергозберігаючі, від генератора, іграшки у формі білих голубів та жовто-блакитних кульок.
У 2023 році підхід до локації той самий. Мер Віталій Кличко попередив, що прикрашатимуть ялинку з дотриманням режиму енергозбереження, коштом меценатів, а не міста, без масових заходів та розваг.
Читайте Новини.LIVE!