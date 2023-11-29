Як змінювалася головна ялинка України останні 20 років

Новорічна ялинка у Києві. Фото: Ми-Україна

В Києві на Софійській площі вже скоро встановлять головну ялинку країни. Відомо, що вона буде прикрашена гербом, оформлення буде патріотичним, а ярмарки та святкові заходів не відбуватиметься.

"Ми – Україна" згадує, як виглядали головні ялинки країни протягом останніх 20 років і чим вони вирізнялися.

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2004-2005

Головна ялинка України 2004-2005 років. Фото: Ми-Україна

Помаранчева революція тільки-но завершилася і оздоблення святкової локації взимку після першого Майдану було політично збалансованим. 26 грудня 2004 року відбувся повторний другий тур президентських виборів та визначився переможець — Віктор Ющенко. І на Майдані Незалежності панували два передвиборчі кольори двох кандидатів: сама ялинка — у блакитних вогниках, але помаранчевими були прикраси навколо.

2005-2006

Головна ялинка України 2005-2006 років. Фото: Ми-Україна

Оздоблення головної ялинки країни тієї зими за тематикою можна назвати еклектичним. Прикраси були і національними — українські ляльки, і традиційними – сніжинки та подарунки, і релігійними — різдвяні зірки.

2006-2007

Головна ялинка України 2006-2007 років. Фото: Ми-Україна

Тодішня зима відкрила геометричний цикл у декоруванні головної ялинки країни. Чотири роки поспіль її прикрашали однотипними гірляндами у формі різнокольорових ромбів.

2007-2008

Головна ялинка України 2007-2008 років. Фото: Ми-Україна

Відрізнити зображення протягом чотирьох Нових років можуть хіба що найприскіпливіші спостерігачі.

2008-2009

Головна ялинка України 2008-2009 років. Фото: Ми-Україна

Проте цей період святкової одноманітності можна пояснити кризою, яка спіткала світ та країну у 2008 році і тривала до 2010 року.

2009-2010

Головна ялинка України 2009-2010 років. Фото: Ми-Україна

Оздоблення ялинок взимку 2008-2009 та 2009-2010 відрізняється від двох попередніх років хіба що більш яскравими сніжинками. І остання ялинка "ромбового" періоду завдала нетривалий піар-тренд, бо знизу була прикрашена рекламою.

2010-2011

Головна ялинка України 2010-2011 років. Фото: Ми-Україна

Ілюмінація на ній востаннє була з ромбами.Після геометричного, настав провокаційний період новорічного оздоблення головної локації країни на Майдані. Ялинка того року стала найбільш брендованою за всі часи незалежності і щодо спосорування свят ніхто сумнів не мав.

2011-2012

Головна ялинка України 2011-2012 років. Фото: Ми-Україна

Конус 40 метрів заввишки, з лінійною різнокольоровою ілюмінацією, а не конструкція у формі дерева — такою була тогорічна ялинка. Про те, чи була вона красивою, можна сперечатися. Але вона точно була найвеселішою за всі часи незалежності та стала основою безлічі мемів.

2012-2013

Головна ялинка України 2012-2013 років. Фото: Ми-Україна

Через скарги киян, концептуальну конусну споруду вдруге вирішили не встановлювати. Ялинку 2012-2012 можна охарактеризувати як традиційно-казкову, наче з мультфільму. Її прикрасили світлодіодними іграшками, а на верхівку встановили зірку з ефектом 3D. В разі схвалення мешканцями міста у спонсора її збиралися придбати, проте наступного нового року змінилося усе.

2013-2014

Головна ялинка України 2013-2014 років. Фото: Ми-Україна

30 листопада 2013 р., наче задля встановлення ялинки, "Беркут" жорстоко розігнав учасників Євромайдану під Монументом Незалежності. Звісно бажання її встановити було лише приводом, хоча після розгону комунальники й розпочали бурхливу діяльність. Проте основу, яку почали монтувати, на "йолку" перетворити не дали, і вже 1 грудня учасники Революції Гідності прикрасили її на свій смак.

2014-2015

Головна ялинка України 2014-2015 років. Фото: Ми-Україна

Головна локація вже була не на Майдані, бо вважалася там недоречною, а на Софійській площі. Вперше її там встановлювали у 1954 році, тому вибір не був випадковим. Окрім адреси, змінився й підхід до оформлення. Він став не просто новорічним, а різдвяно-новорічним.

2015-2016

Головна ялинка України 2015-2016 років. Фото: Ми-Україна

Ялиця, а не ялинка, до Києва прибула з Франківщини. Прикраси обрали дуже затишні — у вигляді пряничних фігурок та скибок апельсинів. Локація стала широкою, і охопила окрім Софійської, ще й Михайлівську площу.

2016-2017

Головна ялинка України 2016-2017 років. Фото: Ми-Україна

3 км гірлянд, 42 тисячі ліхтариків прикрасили 26-метрову ялинку з Франківщини. Того року оформлення стилізували під яворівські забавки із розписом "вербівкою". Іграшки були з дерева, зроблені народними майстрами.

2017-2018

Головна ялинка України 2017-2018 років. Фото: Ми-Україна

Тієї зими 91-річна та 30-метрова ялинка прибула з Карпат. Проте дорогою потрапила у ДТП і під час цього постраждала. Дерево "нарощували", і до Дня Святого Миколая привели до ладу. Не надто прикметні золоті кульки та скромні іграшки у вигляді будиночків компенсувала ілюмінація. Щодня колір ялинки змінювався, а в день відкриття на 31 грудня вона підсвічувалася усіма кольорами.

2018-2019

Головна ялинка України 2018-2019 років. Фото: Ми-Україна

Стиль північного сяйва, таким був задум святкової локації. Софійську площу прикрасили ілюмінованими стовбчиками із стилізованими спалахами зверху. Живу ялинку підсвічували гірлянди з холодним світлом.

2019-2020

Головна ялинка України 2019-2020 років. Фото: Ми-Україна

Одразу і "Лускунчик", і українське козацтво були темами того святкового циклу. Герої казки та історії були зображені на основі ялинки, а прикрашали її затишні червоні шари, іграшки, стилізовані під святкові льодяники. Від неї також розходилася ілюмінація у формі зірки.

2020-2021

Головна ялинка України 2020-2021 років. Фото: Ми-Україна

Тематикою локації того року обрали "казковий ліс", тому прикрасили ялинку грибочками, жолудями, білочками, шишками, совами. Проте запам'яталася дуже вдала і приваблива концепція не тим, що у святковій зоні було, а тим, чого не було. На верхівці ялинки мав бути казковий капелюх, який символізував оберіг лісу. І оформлення презентували як таке, що вперше зроблене саме для дітей.

2022-2023

Головна ялинка України 2022-2023 років. Фото: Ми-Україна

Повномасштабне вторгнення, війна, безліч жертв, постійні обстріли, блекаути взагалі поставили під сумнів доцільність різдвяно-новорічної локації. Але хоча про ярмарки вже не було й мови, проте ялинку на Софійській все ж встановили. Гірлянди енергозберігаючі, від генератора, іграшки у формі білих голубів та жовто-блакитних кульок.

У 2023 році підхід до локації той самий. Мер Віталій Кличко попередив, що прикрашатимуть ялинку з дотриманням режиму енергозбереження, коштом меценатів, а не міста, без масових заходів та розваг.