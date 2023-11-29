Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Як змінювалася головна ялинка України останні 20 років arrow

Як змінювалася головна ялинка України останні 20 років

29 листопада 2023 17:50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Як змінювалася головна ялинка України останні 20 років
Новорічна ялинка у Києві. Фото: Ми-Україна
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Києві на Софійській площі вже скоро встановлять головну ялинку країни. Відомо, що вона буде прикрашена гербом, оформлення буде патріотичним, а ярмарки та святкові заходів не відбуватиметься.

"Ми – Україна" згадує, як виглядали головні ялинки країни протягом останніх 20 років і чим вони вирізнялися.

Читайте також:

2004-2005

Ялинка 2004
Головна ялинка України 2004-2005 років. Фото: Ми-Україна

 

Помаранчева революція тільки-но завершилася і оздоблення святкової локації взимку після першого Майдану було політично збалансованим. 26 грудня 2004 року відбувся повторний другий тур президентських виборів та визначився переможець — Віктор Ющенко. І на Майдані Незалежності панували два передвиборчі кольори двох кандидатів: сама ялинка — у блакитних вогниках, але помаранчевими були прикраси навколо.

2005-2006

ялинка 2
Головна ялинка України 2005-2006 років. Фото: Ми-Україна

 

Оздоблення головної ялинки країни тієї зими за тематикою можна назвати еклектичним. Прикраси були і національними — українські ляльки, і традиційними – сніжинки та подарунки, і релігійними — різдвяні зірки.

2006-2007

ялинка
Головна ялинка України 2006-2007 років. Фото: Ми-Україна

 

Тодішня зима відкрила геометричний цикл у декоруванні головної ялинки країни. Чотири роки поспіль її прикрашали однотипними гірляндами у формі різнокольорових ромбів.

2007-2008

ялинка
Головна ялинка України 2007-2008 років. Фото: Ми-Україна

 

Відрізнити зображення протягом чотирьох Нових років можуть хіба що найприскіпливіші спостерігачі.

2008-2009

ялинка
Головна ялинка України 2008-2009 років. Фото: Ми-Україна

 

Проте цей період святкової одноманітності можна пояснити кризою, яка спіткала світ та країну у 2008 році і тривала до 2010 року.

2009-2010

ялинка
Головна ялинка України 2009-2010 років. Фото: Ми-Україна

 

Оздоблення ялинок взимку 2008-2009 та 2009-2010 відрізняється від двох попередніх років хіба що більш яскравими сніжинками. І остання ялинка "ромбового" періоду завдала нетривалий піар-тренд, бо знизу була прикрашена рекламою.

2010-2011

ялинка
Головна ялинка України 2010-2011 років. Фото: Ми-Україна

 

Ілюмінація на ній востаннє була з ромбами.Після геометричного, настав провокаційний період новорічного оздоблення головної локації країни на Майдані. Ялинка того року стала найбільш брендованою за всі часи незалежності і щодо спосорування свят ніхто сумнів не мав.

2011-2012

ялинка
Головна ялинка України 2011-2012 років. Фото: Ми-Україна

 

Конус 40 метрів заввишки, з лінійною різнокольоровою ілюмінацією, а не конструкція у формі дерева — такою була тогорічна ялинка. Про те, чи була вона красивою, можна сперечатися. Але вона точно була найвеселішою за всі часи незалежності та стала основою безлічі мемів.

 

2012-2013

ялинка
Головна ялинка України 2012-2013 років. Фото: Ми-Україна

 

Через скарги киян, концептуальну конусну споруду вдруге вирішили не встановлювати. Ялинку 2012-2012 можна охарактеризувати як традиційно-казкову, наче з мультфільму. Її прикрасили світлодіодними іграшками, а на верхівку встановили зірку з ефектом 3D. В разі схвалення мешканцями міста у спонсора її збиралися придбати, проте наступного нового року змінилося усе.

2013-2014

ялинка
Головна ялинка України 2013-2014 років. Фото: Ми-Україна

 

30 листопада 2013 р., наче задля встановлення ялинки, "Беркут" жорстоко розігнав учасників Євромайдану під Монументом Незалежності. Звісно бажання її встановити було лише приводом, хоча після розгону комунальники й розпочали бурхливу діяльність. Проте основу, яку почали монтувати, на "йолку" перетворити не дали, і вже 1 грудня учасники Революції Гідності прикрасили її на свій смак.

2014-2015

ялинка
Головна ялинка України 2014-2015 років. Фото: Ми-Україна

 

Головна локація вже була не на Майдані, бо вважалася там недоречною, а на Софійській площі. Вперше її там встановлювали у 1954 році, тому вибір не був випадковим. Окрім адреси, змінився й підхід до оформлення. Він став не просто новорічним, а різдвяно-новорічним.

2015-2016

ялинка
Головна ялинка України 2015-2016 років. Фото: Ми-Україна

 

Ялиця, а не ялинка, до Києва прибула з Франківщини. Прикраси обрали дуже затишні — у вигляді пряничних фігурок та скибок апельсинів. Локація стала широкою, і охопила окрім Софійської, ще й Михайлівську площу.

2016-2017

ялинка
Головна ялинка України 2016-2017 років. Фото: Ми-Україна

 

3 км гірлянд, 42 тисячі ліхтариків прикрасили 26-метрову ялинку з Франківщини. Того року оформлення стилізували під яворівські забавки із розписом "вербівкою". Іграшки були з дерева, зроблені народними майстрами.

2017-2018

ялинка
Головна ялинка України 2017-2018 років. Фото: Ми-Україна

 

Тієї зими 91-річна та 30-метрова ялинка прибула з Карпат. Проте дорогою потрапила у ДТП і під час цього постраждала. Дерево "нарощували", і до Дня Святого Миколая привели до ладу. Не надто прикметні золоті кульки та скромні іграшки у вигляді будиночків компенсувала ілюмінація. Щодня колір ялинки змінювався, а в день відкриття на 31 грудня вона підсвічувалася усіма кольорами.

2018-2019

ялинка
Головна ялинка України 2018-2019 років. Фото: Ми-Україна

 

Стиль північного сяйва, таким був задум святкової локації. Софійську площу прикрасили ілюмінованими стовбчиками із стилізованими спалахами зверху. Живу ялинку підсвічували гірлянди з холодним світлом.

2019-2020

ялинка
Головна ялинка України 2019-2020 років. Фото: Ми-Україна

 

Одразу і "Лускунчик", і українське козацтво були темами того святкового циклу. Герої казки та історії були зображені на основі ялинки, а прикрашали її затишні червоні шари, іграшки, стилізовані під святкові льодяники. Від неї також розходилася ілюмінація у формі зірки.

2020-2021

ялинка
Головна ялинка України 2020-2021 років. Фото: Ми-Україна

 

Тематикою локації того року обрали "казковий ліс", тому прикрасили ялинку грибочками, жолудями, білочками, шишками, совами. Проте запам'яталася дуже вдала і приваблива концепція не тим, що у святковій зоні було, а тим, чого не було. На верхівці ялинки мав бути казковий капелюх, який символізував оберіг лісу. І оформлення презентували як таке, що вперше зроблене саме для дітей.

2022-2023

Ялинка
Головна ялинка України 2022-2023 років. Фото: Ми-Україна

Повномасштабне вторгнення, війна, безліч жертв, постійні обстріли, блекаути взагалі поставили під сумнів доцільність різдвяно-новорічної локації. Але хоча про ярмарки вже не було й мови, проте ялинку на Софійській все ж встановили. Гірлянди енергозберігаючі, від генератора, іграшки у формі білих голубів та жовто-блакитних кульок.

У 2023 році підхід до локації той самий. Мер Віталій Кличко попередив, що прикрашатимуть ялинку з дотриманням режиму енергозбереження, коштом меценатів, а не міста, без масових заходів та розваг.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича - 80x80

Реформа телемарафону та телеграм-каналів — плани Юрчишина на посаді Шуфрича

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

12:00 Італійський арбітр відповів, чи був пенальті на Мудрику

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

08:41 Час популярних рішень минув — Маляр прокоментувала мобілізацію в Україні

Актуальне по темі