Как менялась главная елка Украины последние 20 лет
В Киеве на Софийской площади уже скоро установят главную елку страны. Известно, что она будет украшена гербом, оформление будет патриотическим, а ярмарки и праздничные мероприятия не пройдут.
"Мы — Украина" вспоминает, как выглядели главные елки страны за последние 20 лет и чем они отличались.
2004-2005
Оранжевая революция только что завершилась и украшение праздничной локации зимой после первого Майдана было политически сбалансированным. 26 декабря 2004 года состоялся повторный второй тур президентских выборов и определился победитель Виктор Ющенко. И на Майдане Незалежности царили два предвыборных цвета двух кандидатов: сама елка — в голубых огоньках, но оранжевыми были украшения вокруг.
2005-2006
Украшение главной елки страны той зимой по тематике можно назвать эклектической. Украшения были и национальными – украинские куклы, и традиционными – снежинки и подарки, и религиозными — рождественские звезды.
2006-2007
Тогдашняя зима открыла геометрический цикл в декорировании главной елки страны. Четыре года подряд ее украшали однотипными гирляндами в форме разноцветных ромбов.
2007-2008
Отличить изображение в течение четырех Новых лет могут разве что самые придирчивые наблюдатели.
2008-2009
Однако этот период праздничного однообразия можно объяснить кризисом, постигшим мир и страну в 2008 году и продолжавшейся до 2010 года.
2009-2010
Отделка елок зимой 2008-2009 и 2009-2010 отличается от двух предыдущих лет более яркими снежинками. И последняя елка "ромбового" периода нанесла непродолжительный пиар-тренд, потому что снизу была украшена рекламой.
2010-2011
Иллюминация на ней последний раз была с ромбами. После геометрического, наступил провокационный период новогоднего убранства главной локации страны на Майдане. Елка того года стала самой брендированной за все времена независимости и по спору праздников никто сомнений не имел.
2011-2012
Конус 40 метров высотой, с линейной разноцветной иллюминацией, а не конструкция в форме дерева — такова была елка. О том, была ли она красивой, можно спорить. Но она точно была самой веселой за все времена независимости и стала основой множества мемов.
2012-2013
Из-за жалоб киевлян концептуальное конусное сооружение во второй раз решили не устанавливать. Елку 2012-2012 можно охарактеризовать как традиционно-сказочную, как из мультфильма. Ее украсили светодиодными игрушками, а на макушку установили звезду с эффектом 3D. В случае одобрения жителями города у спонсора ее собирались приобрести, однако на следующий год изменилось все.
2013-2014
30 ноября 2013 г., как для установки елки, "Беркут" жестоко разогнал участников Евромайдана под Монументом Независимости. Конечно, желание ее установить было только поводом, хотя после разгона коммунальщики и начали бурную деятельность. Однако основу, которую начали монтировать, в "елку" превратить не дали, и уже 1 декабря участники Революции Достоинства украсили ее по своему вкусу.
2014-2015
Главная локация уже была не на Майдане, потому что считалась там неуместной, а на Софийской площади. Впервые ее там устанавливали в 1954 году, потому выбор не был случайным. Кроме адреса изменился и подход к оформлению. Он стал не просто новогодним, а рождественско-новогодним.
2015-2016
Пихта, а не елка, в Киев прибыла с Франковщины. Украшения выбрали очень уютные — в виде пряничных фигурок и ломтиков апельсинов. Локация стала широкой и охватила кроме Софийской, еще и Михайловскую площадь.
2016-2017
3 км гирлянд, 42 тысячи фонариков украсили 26-метровую елку из Франковщины. В том году оформление стилизовали под яворовские игрушки с росписью "вербовкой". Игрушки были из дерева, сделанные народными мастерами.
2017-2018
Той зимой 91-летняя и 30-метровая елка прибыла из Карпат. Однако по дороге попала в ДТП и во время этого пострадала. Дерево "наращивали", и ко Дню Святого Николая привели в порядок. Не слишком заметные золотые шарики и скромные игрушки в виде домиков компенсировала иллюминация. Каждый день цвет елки менялся, а в день открытия на 31 декабря она подсвечивалась всеми цветами.
2018-2019
Стиль северного сияния, таков был замысел праздничной локации. Софийскую площадь украсили иллюминированными столбиками со стилизованными вспышками сверху. Живую елку подсвечивали гирлянды с холодным светом.
2019-2020
Сразу и "Щелкунчик", и украинское казачество были темами того праздничного цикла. Герои сказки и истории были изображены на основе елки, а украшали ее уютные красные слои, игрушки, стилизованные под праздничные леденцы. От нее тоже расходилась иллюминация в форме звезды.
2020-2021
Тематикой локации того года выбрали "сказочный лес", поэтому украсили елку грибочками, желудями, белочками, шишками, совами. Однако запомнилась очень удачная и привлекательная концепция не тем, что было в праздничной зоне, а тем, чего не было. На верхушке елки должна быть сказочная шляпа, которая символизировала оберег леса. И оформление представили как такое, что впервые сделано именно для детей.
2022-2023
Полномасштабное вторжение, война, множество жертв, постоянные обстрелы, блекауты вообще подвергли сомнению целесообразность рождественско-новогодней локации. Но хотя о ярмарках уже не было и речи, однако елку на Софийской все же установили. Гирлянды энергосберегающие от генератора, игрушки в форме белых голубей и желто-голубых шариков.
В 2023 году подход к локации тот же. Мэр Виталий Кличко предупредил, что будут украшать елку с соблюдением режима энергосбережения, за счет меценатов, а не города, без массовых мероприятий и развлечений.
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