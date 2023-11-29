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Как менялась главная елка Украины последние 20 лет

29 ноября 2023 17:50
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Как менялась главная елка Украины последние 20 лет
Новогодняя елка в Киеве. Фото: Мы-Украина
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве на Софийской площади уже скоро установят главную елку страны. Известно, что она будет украшена гербом, оформление будет патриотическим, а ярмарки и праздничные мероприятия не пройдут.

"Мы — Украина" вспоминает, как выглядели главные елки страны за последние 20 лет и чем они отличались.

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2004-2005

Елка 2004
Главная елка Украины 2004-2005 годов. Фото: Мы-Украина

Оранжевая революция только что завершилась и украшение праздничной локации зимой после первого Майдана было политически сбалансированным. 26 декабря 2004 года состоялся повторный второй тур президентских выборов и определился победитель Виктор Ющенко. И на Майдане Незалежности царили два предвыборных цвета двух кандидатов: сама елка — в голубых огоньках, но оранжевыми были украшения вокруг.

2005-2006

елка 2
Главная елка Украины 2005-2006 годов. Фото: Мы-Украина

Украшение главной елки страны той зимой по тематике можно назвать эклектической. Украшения были и национальными – украинские куклы, и традиционными – снежинки и подарки, и религиозными — рождественские звезды.

2006-2007

елка
Главная елка Украины 2006-2007 годов. Фото: Мы-Украина

Тогдашняя зима открыла геометрический цикл в декорировании главной елки страны. Четыре года подряд ее украшали однотипными гирляндами в форме разноцветных ромбов.

2007-2008

елка
Главная елка Украины 2007-2008 годов. Фото: Мы-Украина

Отличить изображение в течение четырех Новых лет могут разве что самые придирчивые наблюдатели.

2008-2009

елка
Главная елка Украины 2008-2009 годов. Фото: Мы-Украина

Однако этот период праздничного однообразия можно объяснить кризисом, постигшим мир и страну в 2008 году и продолжавшейся до 2010 года.

2009-2010

елка
Главная елка Украины 2009-2010 годов. Фото: Мы-Украина

Отделка елок зимой 2008-2009 и 2009-2010 отличается от двух предыдущих лет более яркими снежинками. И последняя елка "ромбового" периода нанесла непродолжительный пиар-тренд, потому что снизу была украшена рекламой.

2010-2011

елка
Главная елка Украины 2010-2011 годов. Фото: Мы-Украина

Иллюминация на ней последний раз была с ромбами. После геометрического, наступил провокационный период новогоднего убранства главной локации страны на Майдане. Елка того года стала самой брендированной за все времена независимости и по спору праздников никто сомнений не имел.

2011-2012

елка
Главная елка Украины 2011-2012 годов. Фото: Мы-Украина

Конус 40 метров высотой, с линейной разноцветной иллюминацией, а не конструкция в форме дерева — такова была елка. О том, была ли она красивой, можно спорить. Но она точно была самой веселой за все времена независимости и стала основой множества мемов.

2012-2013

елка
Главная елка Украины 2012-2013 годов. Фото: Мы-Украина

Из-за жалоб киевлян концептуальное конусное сооружение во второй раз решили не устанавливать. Елку 2012-2012 можно охарактеризовать как традиционно-сказочную, как из мультфильма. Ее украсили светодиодными игрушками, а на макушку установили звезду с эффектом 3D. В случае одобрения жителями города у спонсора ее собирались приобрести, однако на следующий год изменилось все.

2013-2014

елка
Главная елка Украины 2013-2014 годов. Фото: Мы-Украина

30 ноября 2013 г., как для установки елки, "Беркут" жестоко разогнал участников Евромайдана под Монументом Независимости. Конечно, желание ее установить было только поводом, хотя после разгона коммунальщики и начали бурную деятельность. Однако основу, которую начали монтировать, в "елку" превратить не дали, и уже 1 декабря участники Революции Достоинства украсили ее по своему вкусу.

2014-2015

елка
Главная елка Украины 2014-2015 годов. Фото: Мы-Украина

Главная локация уже была не на Майдане, потому что считалась там неуместной, а на Софийской площади. Впервые ее там устанавливали в 1954 году, потому выбор не был случайным. Кроме адреса изменился и подход к оформлению. Он стал не просто новогодним, а рождественско-новогодним.

2015-2016

елка
Главная елка Украины 2015-2016 годов. Фото: Мы-Украина

Пихта, а не елка, в Киев прибыла с Франковщины. Украшения выбрали очень уютные — в виде пряничных фигурок и ломтиков апельсинов. Локация стала широкой и охватила кроме Софийской, еще и Михайловскую площадь.

2016-2017

елка
Главная елка Украины 2016-2017 годов. Фото: Мы-Украина

3 км гирлянд, 42 тысячи фонариков украсили 26-метровую елку из Франковщины. В том году оформление стилизовали под яворовские игрушки с росписью "вербовкой". Игрушки были из дерева, сделанные народными мастерами.

2017-2018

елка
Главная елка Украины 2017-2018 годов. Фото: Мы-Украина

Той зимой 91-летняя и 30-метровая елка прибыла из Карпат. Однако по дороге попала в ДТП и во время этого пострадала. Дерево "наращивали", и ко Дню Святого Николая привели в порядок. Не слишком заметные золотые шарики и скромные игрушки в виде домиков компенсировала иллюминация. Каждый день цвет елки менялся, а в день открытия на 31 декабря она подсвечивалась всеми цветами.

2018-2019

елка
Главная елка Украины 2018-2019 годов. Фото: Мы-Украина

Стиль северного сияния, таков был замысел праздничной локации. Софийскую площадь украсили иллюминированными столбиками со стилизованными вспышками сверху. Живую елку подсвечивали гирлянды с холодным светом.

2019-2020

елка
Главная елка Украины 2019-2020 годов. Фото: Мы-Украина

Сразу и "Щелкунчик", и украинское казачество были темами того праздничного цикла. Герои сказки и истории были изображены на основе елки, а украшали ее уютные красные слои, игрушки, стилизованные под праздничные леденцы. От нее тоже расходилась иллюминация в форме звезды.

2020-2021

елка
Главная елка Украины 2020-2021 годов. Фото: Мы-Украина

Тематикой локации того года выбрали "сказочный лес", поэтому украсили елку грибочками, желудями, белочками, шишками, совами. Однако запомнилась очень удачная и привлекательная концепция не тем, что было в праздничной зоне, а тем, чего не было. На верхушке елки должна быть сказочная шляпа, которая символизировала оберег леса. И оформление представили как такое, что впервые сделано именно для детей.

2022-2023

Елка
Главная елка Украины 2022-2023 годов. Фото: Мы-Украина

Полномасштабное вторжение, война, множество жертв, постоянные обстрелы, блекауты вообще подвергли сомнению целесообразность рождественско-новогодней локации. Но хотя о ярмарках уже не было и речи, однако елку на Софийской все же установили. Гирлянды энергосберегающие от генератора, игрушки в форме белых голубей и желто-голубых шариков.

В 2023 году подход к локации тот же. Мэр Виталий Кличко предупредил, что будут украшать елку с соблюдением режима энергосбережения, за счет меценатов, а не города, без массовых мероприятий и развлечений.

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