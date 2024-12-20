Атака на Киев 20 декабря – фоторепортаж Новини.LIVE

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Российские захватчики утром в пятницу, 20 декабря, совершили обстрел Киева баллистическими ракетами. В трех районах зафиксированы повреждения в результате падения обломков.

На месте побывали Новини.LIVE.

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Последствия атаки на Киев 20 декабря

Около 7:00 утра в Киеве раздался первый взрыв. Воздушные силы писали о движении баллистических ракет в направлении города.

По данным КГВА, для атаки на Киев враг применил восемь аэробалистических ракет "Кинжал" и баллистических ракет типа ''Искандер/KN-23''.

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Позже стало известно о падении обломков в Голосеевском районе: загорелись автомобили, повреждена кровля офисного здания — произошло разрушение на 15 этаже.

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Соломенском районе обломки ракеты повлекли за собой пожар в нежилом здании, ГСЧС ликвидировали огонь.

В Шевченковском районе разгорелся пожар на территории нежилой застройки, информация уточняется.

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

По словам мэра Виталия Кличко, в результате российской атаки пострадали семь человек — двое из них госпитализированы. По состоянию на сейчас погибших в городе нет.

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Последствия атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, ночью в Голосеевском районе Киева было зафиксировано падение обломков беспилотников в результате российской атаки.

Также мы писали, что утром в Киеве раздавались взрывы. Россия атаковала столицу баллистическими ракетами.