Атака на Киев 20 декабря – фоторепортаж Новини.LIVE

Как выглядит Киев после атаки баллистикой — фоторепортаж
Российские захватчики утром в пятницу, 20 декабря, совершили обстрел Киева баллистическими ракетами. В трех районах зафиксированы повреждения в результате падения обломков.
На месте побывали Новини.LIVE.
Последствия атаки на Киев 20 декабря
Около 7:00 утра в Киеве раздался первый взрыв. Воздушные силы писали о движении баллистических ракет в направлении города.
По данным КГВА, для атаки на Киев враг применил восемь аэробалистических ракет "Кинжал" и баллистических ракет типа ''Искандер/KN-23''.
Позже стало известно о падении обломков в Голосеевском районе: загорелись автомобили, повреждена кровля офисного здания — произошло разрушение на 15 этаже.
В Соломенском районе обломки ракеты повлекли за собой пожар в нежилом здании, ГСЧС ликвидировали огонь.
В Шевченковском районе разгорелся пожар на территории нежилой застройки, информация уточняется.
По словам мэра Виталия Кличко, в результате российской атаки пострадали семь человек — двое из них госпитализированы. По состоянию на сейчас погибших в городе нет.
Напомним, ночью в Голосеевском районе Киева было зафиксировано падение обломков беспилотников в результате российской атаки.
Также мы писали, что утром в Киеве раздавались взрывы. Россия атаковала столицу баллистическими ракетами.
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