Обстрелы Киева 24 апреля — Россия ударила ракетой по КНДР

Последствия удара по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Российские войска ночью 24 апреля ударили по Киеву баллистической ракетой производства Северной Кореи. Сейчас в столице до сих пор продолжается разбор завалов, спасатели ищут тела.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

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По предварительной информации, россияне применили для атаки на Киев баллистическую ракету производства Северной Кореи. Наши спецслужбы проверяют все детали. Зеленский отметил, если эта информация подтвердится, это станет очередным доказательством преступности союза России и Пхеньяна.

"Они убивают людей и издеваются над жизнью вместе — только в этом смысл их сотрудничества. Россия постоянно применяет такое оружие — ракеты, артиллерию. Зато Пхеньян получил возможность в реальных условиях войны делать свое оружие более смертоносным", — отметил президент.

Последствия удара по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Последствия удара по Киеву. Фото: Новини.LIVE

Он добавил, что сейчас в Киеве еще продолжается разбор завалов. На месте спасательной операции находятся родные и близкие людей, которые могут быть под завалами. Все соответствующие службы будут работать до тех пор, пока не выяснят судьбу каждого человека, который мог пострадать.

"Ни одна страна мира не должна оставаться в одиночестве против таких угроз. Только за сегодня российская армия в массированном ударе против наших городов, против наших гражданских применила более 200 средств поражения — ракет и ударных дронов. По состоянию на это время более 100 человек ранены, 12 человек убиты. Мои соболезнования", — сообщил глава государства.

Владимир Зеленский подчеркнул, чтобы это прекратилось, на Россию нужно реальное давление. По словам президента, РФ продолжает убивать гражданских даже в разгар дипломатических усилий для прекращения войны. Это означает, что Путин не боится.

"Нужно полное и безусловное прекращение ударов, и Россия должна пойти на это. Нужно справедливо завершить эту войну. И чтобы реально гарантировать безопасность нашим людям, мы нуждаемся в укреплении нашего воздушного щита. Спасибо всем в мире, кто помогает", — подчеркнул украинский лидер.

Скриншот сообщения Владимира Зеленского

Напомним, российские войска в ночь на 24 апреля нанесли массированный удар по Киеву. В результате вражеской атаки погибли 12 человек.

В то же время Дональд Трамп заявил об уверенности, что Путин прекратит атаки по Украине.