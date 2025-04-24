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Масована атака на Київ — загинули діти лікаря клініки КНУ

24 квітня 2025 19:50
Карина Приходько - Редактор
Удар по Києву 24 квітня — загинули діти лікаря клініки КНУ
Наслідки атаки на Київ. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Внаслідок масованого удару російських військ по Києву у ніч проти 24 квітня загинули брат і сестра. Вони виявились дітьми лікаря-невропатолога Університетської клініки КНУ імені Тараса Шевченка Ярослава Козлова.

Про це повідомили в Київському національному університету імені Тараса Шевченка у Facebook. 

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Загибель брата і сестри у Києві

"Сьогодні вночі під час комбінованого масованого обстрілу Києва та інших міст України, Росія вбила двох дітей нашого колеги, лікаря-невропатолога клініки КНУ Ярослава Козлова", — йдеться у повідомленні.

В університету розповіли, що старшому брату Нікіті був 21 рік, а його сестрі Софії — 19. Хлопець був студентом Національного транспортного університету, а дівчина закінчила фаховий коледж Київського національного університету технологій та дизайну.

Загибель брата і сестри в Києві 24 квітня
Скриншот допису КНУ імені Траса Шевченка

Нагадаємо, цієї ночі російські війська завдали масованого удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки загинуло 12 людей, ще понад 70 отримали поранення.

В одному із районів столиці рятувальники упродовж дня дістають тіла з-під завалів

Так, 25 квітня у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими від атаки РФ. 

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