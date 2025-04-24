Удар по Києву 24 квітня — загинули діти лікаря клініки КНУ

Наслідки атаки на Київ. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Внаслідок масованого удару російських військ по Києву у ніч проти 24 квітня загинули брат і сестра. Вони виявились дітьми лікаря-невропатолога Університетської клініки КНУ імені Тараса Шевченка Ярослава Козлова.

Про це повідомили в Київському національному університету імені Тараса Шевченка у Facebook.

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"Сьогодні вночі під час комбінованого масованого обстрілу Києва та інших міст України, Росія вбила двох дітей нашого колеги, лікаря-невропатолога клініки КНУ Ярослава Козлова", — йдеться у повідомленні.

В університету розповіли, що старшому брату Нікіті був 21 рік, а його сестрі Софії — 19. Хлопець був студентом Національного транспортного університету, а дівчина закінчила фаховий коледж Київського національного університету технологій та дизайну.

Скриншот допису КНУ імені Траса Шевченка

Нагадаємо, цієї ночі російські війська завдали масованого удару по Києву. Внаслідок ворожої атаки загинуло 12 людей, ще понад 70 отримали поранення.

В одному із районів столиці рятувальники упродовж дня дістають тіла з-під завалів.

Так, 25 квітня у Києві оголосили Днем жалоби за загиблими від атаки РФ.