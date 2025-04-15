Депутат пояснив процедуру затвердження секретаря Київради

Ємець пояснив процес затвердження секретаря Київради
Депутата Леонід Ємець пояснив процедуру затвердження секретаря Київської міської ради. Він зазначив, що запропонувати кандидатуру має право мер під час наступної сесії.
Про це депутат Київради сказав у коментарі Новини.LIVE.
Ємець про процес затвердження секретаря Київради — деталі
"Запропонувати кандидатуру на секретаря Київради має право міський голова на наступну сесію", — сказав Леонід Ємець
Також він додав, що для затвердження кандидатури потрібно набрати 61 голос. Якщо цього не буде — депутати можуть запропонувати свого претендента. Якщо його не підтримають, — повноваження знову переходять до міського голови.
"Процедура прописана в українському законодавстві. Зараз право запропонувати кандидатуру на секретаря Київради належить міському голові, відповідно на наступну сесію він має запропонувати таку кандидатуру. У випадку, якщо така кандидатура не буде підтримана, тобто за неї не проголосує 61 депутат. У депутатів Київради з'являється право запропонувати свою кандидатуру, яка відповідно теж має набрати 61 голос. Але таке право буде через одну сесію", — пояснив депутат.
Відтак процедура може повторюватися доти, доки не буде обрано кандидата на посаду секретаря Київради.
Нагадаємо, що 8 квітня під час позачергової сесії секретаря Київради Володимира Бондаренка звільнили з посади.
Водночас нещодавно депутатка Марина Порошенко прокоментувала призначення нового секретаря Київради.
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