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Ємець пояснив процес затвердження секретаря Київради

15 квітня 2025 18:55
Євтушенко Аліна - редактор
Депутат пояснив процедуру затвердження секретаря Київради
Депутатка Київської міської ради Леонід Ємець. Фото: скриншот з відео Новини.LIVE
Євтушенко Аліна - редактор

Депутата Леонід Ємець пояснив процедуру затвердження секретаря Київської міської ради. Він зазначив, що запропонувати кандидатуру має право мер під час наступної сесії. 

Про це депутат Київради сказав у коментарі Новини.LIVE.

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"Запропонувати кандидатуру на секретаря Київради має право міський голова на наступну сесію", — сказав Леонід Ємець    

Також він додав, що для затвердження кандидатури потрібно набрати 61 голос. Якщо цього не буде — депутати можуть запропонувати свого претендента. Якщо його не підтримають, — повноваження знову переходять до міського голови.

"Процедура прописана в українському законодавстві. Зараз право запропонувати кандидатуру на секретаря Київради належить міському голові, відповідно на наступну сесію він має запропонувати таку кандидатуру. У випадку, якщо така кандидатура не буде підтримана, тобто за неї не проголосує 61 депутат. У депутатів Київради з'являється право запропонувати свою кандидатуру, яка відповідно теж має набрати 61 голос. Але таке право буде через одну сесію", — пояснив депутат.

Відтак процедура може повторюватися доти, доки не буде обрано кандидата на посаду секретаря Київради.

Нагадаємо, що 8 квітня під час позачергової сесії секретаря Київради Володимира Бондаренка звільнили з посади.

Водночас нещодавно депутатка Марина Порошенко прокоментувала призначення нового секретаря Київради.

Віталій Кличко Київ Київрада голосування народні депутати
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