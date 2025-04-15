Марина Порошенко розповіла деталі щодо призначення нового секретаря Київради

Депутатка Київської міської ради Марина Порошенко. Фото: скриншот з відео Новини.LIVE

Марина Порошенко прокоментувала призначення нового секретаря Київради. Вона зазначила, що важливо, щоб кандидатура була компромісна для всіх фракцій.

Про це депутатка Київради сказала у коментарі Новини.LIVE.

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Марина Порошенко про призначення секретаря Київради

"Важливо, щоб кандидатура була компромісна для всіх фракцій", — сказала Марина Порошенко. Посадовиця висловила сподівання, що всі фракції долучатимуться до обговорення можливого майбутнього секретаря Київради.

Вона зауважила, що це право голови Київради подавати пропозиції на цю посаду, яка зараз вакантна. На її думку, він має нею скористатися для того, щоб депутати мали, кого обговорювати.

"Сьогодні ми бачимо, що пан Кличко вирішив сам вести сесійні засідання, в нього є таке право, воно закріплене в регламенті. Будемо чекати, коли отримаємо такі пропозиції", — зазначила Марина Порошенко.

Зауважимо, що у вівторок, 15 квітня, замість секретаря міськради Володимира Бондаренка, чиї повноваження припинили достроково, засідання проводив мер столиці Віталій Кличко.

Нагадаємо, що у вівторок, 15 квітня, засідання Київської міської ради завершилося достроково.

Зазначимо, що під час засідання 15 квітня Київська міська рада провалила голосування за скасування рішень щодо "земельно-туалетних схем".