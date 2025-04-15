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Емец объяснил процесс утверждения секретаря Киевсовета

15 апреля 2025 18:55
Евтушенко Алина - редактор
Депутат объяснил процедуру утверждения секретаря Киевсовета
Депутат Киевского городского совета Леонид Емец. Фото: скриншот из видео Новини.LIVE
Евтушенко Алина - редактор

Депутата Леонид Емец объяснил процедуру утверждения секретаря Киевского городского совета. Он отметил, что предложить кандидатуру имеет право мэр во время следующей сессии.

Об этом депутат Киевсовета сказал в комментарии Новини.LIVE.

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"Предложить кандидатуру на секретаря Киевсовета имеет право городской голова на следующую сессию", — сказал Леонид Емец

Также он добавил, что для утверждения кандидатуры нужно набрать 61 голос. Если этого не будет - депутаты могут предложить своего претендента. Если его не поддержат, — полномочия снова переходят к городскому голове.

"Процедура прописана в украинском законодательстве. Сейчас право предложить кандидатуру на секретаря Киевсовета принадлежит городскому голове, соответственно на следующую сессию он должен предложить такую кандидатуру. В случае, если такая кандидатура не будет поддержана, то есть за нее не проголосует 61 депутат. У депутатов Киевсовета появляется право предложить свою кандидатуру, которая соответственно тоже должна набрать 61 голос. Но такое право будет через одну сессию", — объяснил депутат.

Поэтому процедура может повторяться до тех пор, пока не будет избран кандидат на должность секретаря Киевсовета.

Напомним, что 8 апреля во время внеочередной сессии секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко уволили с должности.

В то же время недавно депутат Марина Порошенко прокомментировала назначение нового секретаря Киевсовета.

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