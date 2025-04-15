Депутат объяснил процедуру утверждения секретаря Киевсовета

Депутат Киевского городского совета Леонид Емец. Фото: скриншот из видео Новини.LIVE

Депутата Леонид Емец объяснил процедуру утверждения секретаря Киевского городского совета. Он отметил, что предложить кандидатуру имеет право мэр во время следующей сессии.

Об этом депутат Киевсовета сказал в комментарии Новини.LIVE.

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"Предложить кандидатуру на секретаря Киевсовета имеет право городской голова на следующую сессию", — сказал Леонид Емец

Также он добавил, что для утверждения кандидатуры нужно набрать 61 голос. Если этого не будет - депутаты могут предложить своего претендента. Если его не поддержат, — полномочия снова переходят к городскому голове.

"Процедура прописана в украинском законодательстве. Сейчас право предложить кандидатуру на секретаря Киевсовета принадлежит городскому голове, соответственно на следующую сессию он должен предложить такую кандидатуру. В случае, если такая кандидатура не будет поддержана, то есть за нее не проголосует 61 депутат. У депутатов Киевсовета появляется право предложить свою кандидатуру, которая соответственно тоже должна набрать 61 голос. Но такое право будет через одну сессию", — объяснил депутат.

Поэтому процедура может повторяться до тех пор, пока не будет избран кандидат на должность секретаря Киевсовета.

Напомним, что 8 апреля во время внеочередной сессии секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко уволили с должности.

В то же время недавно депутат Марина Порошенко прокомментировала назначение нового секретаря Киевсовета.