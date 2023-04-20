Ігнат заявив, що під час спалаху в Києві система ППО не працювала

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Ukrinform

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат спростував інформацію, що вчора, 19 квітня, під час спалаху в столиці спрацювала система ППО. Раніше це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак, однак він вже видалив це повідомлення.

Про це Ігнат розповів "Суспільному".

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Ігнат відповів на запитання, чому в Telegram-каналі Повітряних Сил ЗСУ з'явилося повідомлення, що причина спалаху "уточнюється".

"Нам почали приписувати космічні тарілки...хтось має про це уточнити, але не ми", — зазначив Ігнат.

Речник наголосив, що Повітряні Сили займаються дещо іншими речами. За його словами, атак окупантів на Київську область не було зафіксовано.

"Що це саме було. Чи це було якесь небесне тіло чи це був якийсь уламок супутника, метеорита чи щось інше, якась інша аномалія. На то є спеціалісти. Повітряні сили займаються дещо іншими речами. Ми збиваємо повітряні цілі, які атакують Україну", — додав Ігнат.

Коментар Єрмака щодо спалаху в Києві

Керівник ОП Андрій Єрмак вчора ввечері прокоментував спалах в столиці. Він заявив, що спрацювала система ППО.

"Не переймайтесь щодо НЛО. Це наша ППО", — написав Єрмак у Telegram-каналі.

З часом він видалив повідомлення та закликав українців чекати на офіційну інформацію від Повітряних сил.

Нагадаємо, у Києві увечері 19 квітня, вперше за шість днів, було оголошено повітряну тривогу. Жителі міста бачили яскравий спалах зеленого світла у небі.

Також ми писали, що Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) запевнило, що спалахи над Києвом не могли бути спричинені падінням супутника RHESSI.

Додамо, спеціалісти з ГЦСК з'ясували, що розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться не в столиці, а в області.