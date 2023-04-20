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Падіння НЛО у Києві: спеціалісти зафіксували епіцентр вибуху через інфразвукові засоби

20 квітня 2023 08:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Падіння НЛО у Києві: спеціалісти зафіксували епіцентр вибуху через інфразвукові засоби
Спалах у столиці 19 квітня. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вчора, 19 квітня, мешканці Києва бачили невідомий спалах у небі. Спеціалісти з ГЦСК з'ясували, що розрахункове місце епіцентру вибуху знаходиться не в столиці, а в області.

Про це повідомляє ГЦСК.

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Невідомий спалах у столиці

"19 квітня 2023 року о 21:57 за київським часом інфразвуковими засобами ГЦСК на території України зареєстрована високоенергетична акустична подія", — йдеться у повідомленні. 

Высокоэнергетическое акустическое событие в Украине
Високоенергетична акустична подія в Україні. Фото: ГЦСК

Спеціалісти наголосили, що подія зі спалахом, ймовірно, пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери. Наразі ця інформація уточнюється.

Нагадаємо, у Києві увечері 19 квітня, вперше за шість днів, було оголошено повітряну тривогу. Жителі міста бачили яскравий спалах зеленого світла у небі. 

Також ми писали, що спалахи вчора, 19 квітня, викликали масове збудження в мережі та сприяли створенню мемів та виникненню численних сумнівів. Однак над столицею впав справжній метеор.

Додамо, що Національне управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США (NASA) запевнило, що спалахи над Києвом не могли бути спричинені падінням супутника RHESSI.

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