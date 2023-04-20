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Игнат заявил, что во время вспышки в Киеве система ПВО не работала

20 апреля 2023 09:16
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Игнат заявил, что во время вспышки в Киеве система ПВО не работала
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Ukrinform
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию, что вчера, 19 апреля, во время вспышки в столице сработала система ПВО. Ранее это сообщил руководитель ОП Андрей Ермак, однако он уже удалил это сообщение.

Об этом Игнат рассказал "Суспільному".

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ПВО во время вспышки в Киеве не работала

Игнат ответил на вопрос, почему в Telegram-канале Воздушных Сил ВСУ появилось сообщение, что причина вспышки "уточняется".

"Нам начали приписывать космические тарелки... кто-то должен об этом уточнить, но не мы", — отметил Игнат.

Спикер подчеркнул, что Воздушные Силы занимаются несколько иными вещами. По его словам, атак оккупантов на Киевскую область не было зафиксировано.

"Что это было. Это было какое-то небесное тело или это был какой-то обломок спутника, метеорита или что-то другое, какая-то другая аномалия. На то есть специалисты. Воздушные силы занимаются несколько другими вещами. Мы сбиваем воздушные цели, которые атакуют Украину", — добавил Игнат.

Комментарий Ермака о вспышке в Киеве

Руководитель ОП Андрей Ермак вчера вечером прокомментировал вспышку в столице. Он заявил, что сработала система ПВО.

"Не беспокойтесь по поводу НЛО. Это наша ПВО", — написал Ермак в Telegram-канале.

Со временем он удалил сообщения и призвал украинцев ждать официальную информацию от Воздушных сил.

Напомним, в Киеве вечером 19 апреля, впервые за шесть дней, была объявлена воздушная тревога. Жители города видели яркую вспышку зеленого света в небе.

Также мы писали, что Национальное управление по аэронавтике и исследование космического пространства США (NASA) заверило, что вспышки над Киевом не могли быть вызваны падением спутника RHESSI.

Добавим, специалисты из ГЦСК выяснили, что расчетное место эпицентра взрыва находится не в столице, а в области.

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