Игнат заявил, что во время вспышки в Киеве система ПВО не работала
Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию, что вчера, 19 апреля, во время вспышки в столице сработала система ПВО. Ранее это сообщил руководитель ОП Андрей Ермак, однако он уже удалил это сообщение.
Об этом Игнат рассказал "Суспільному".
ПВО во время вспышки в Киеве не работала
Игнат ответил на вопрос, почему в Telegram-канале Воздушных Сил ВСУ появилось сообщение, что причина вспышки "уточняется".
"Нам начали приписывать космические тарелки... кто-то должен об этом уточнить, но не мы", — отметил Игнат.
Спикер подчеркнул, что Воздушные Силы занимаются несколько иными вещами. По его словам, атак оккупантов на Киевскую область не было зафиксировано.
"Что это было. Это было какое-то небесное тело или это был какой-то обломок спутника, метеорита или что-то другое, какая-то другая аномалия. На то есть специалисты. Воздушные силы занимаются несколько другими вещами. Мы сбиваем воздушные цели, которые атакуют Украину", — добавил Игнат.
Комментарий Ермака о вспышке в Киеве
Руководитель ОП Андрей Ермак вчера вечером прокомментировал вспышку в столице. Он заявил, что сработала система ПВО.
"Не беспокойтесь по поводу НЛО. Это наша ПВО", — написал Ермак в Telegram-канале.
Со временем он удалил сообщения и призвал украинцев ждать официальную информацию от Воздушных сил.
Напомним, в Киеве вечером 19 апреля, впервые за шесть дней, была объявлена воздушная тревога. Жители города видели яркую вспышку зеленого света в небе.
Также мы писали, что Национальное управление по аэронавтике и исследование космического пространства США (NASA) заверило, что вспышки над Киевом не могли быть вызваны падением спутника RHESSI.
Добавим, специалисты из ГЦСК выяснили, что расчетное место эпицентра взрыва находится не в столице, а в области.