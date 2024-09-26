В Киеве митингуют инвесторы «Укрстроя» и «Киевгорстроя»

Митинг инвесторов в Киеве. Фото: скриншот

В Киеве под стенами городской госадминистрации прошел митинг инвесторов компаний "Киевгорстрой" и "Укрстроя". Собрались те, кто ждал квартир, но их жилье до сих пор не достроено.

Об этом пишут городские паблики в четверг, 26 сентября.

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Митинг инвесторов в Киеве

Инвесторы "Укрстроя" и "Киевгорстроя" утром 26 сентября собрались на лестнице здания КГГА. Люди приходили пешком и приезжали собственным транспортом. Среди участников — представители ВСУ и ВПЛ, которые ждали обещанного жилья, однако их дома до сих пор не построили.

Протест вызван затягиванием строительства жилых комплексов, митингующие выражают возмущение по поводу бездействия столичных властей.

Сообщается, что Крещатик перекрыт, также митингующие планируют совершить автопробег.

Напомним, руководитель ЧАО "Киевгорстрой" Игорь Кушнир подал в отставку после 12 лет правления компанией. Среди основных причин Кушнир назвал отсутствие поддержки со стороны чиновников и недоразумение со столичными властями.

Также Новини.LIVE писали, что недавно мэр Киева анонсировал запуск Подольско-Воскресенского моста за несколько месяцев. Речь идет не о полноценном запуске моста, а лишь небольших съездах и заездах на него.