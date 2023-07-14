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Наскільки ефективні з'їзди та заїзди Подільсько-Воскресенського мосту

14 липня 2023 16:21
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова
Наскільки ефективні з'їзди та заїзди Подільсько-Воскресенського мосту
Подільсько-Воскресенський міст. Фото: Wikipedia
661e6bdf-2f5f-4884-3232-27e83af1d300 - Уляна Пономарьова

Нещодавно міський голова Києва анонсував запуск Подільсько-Воскресенського мосту за кілька місяців. Йдеться не про повноцінний запуск мосту, а лише невеликих з'їздів та заїздів на нього. 

Наскільки це буде ефективно — Новини.LIVE поцікавились у експерта з транспортної інфраструктури Дмитра Беспалова

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З'їзди та заїзди Подільсько-Воскресенського мосту

Пропускна здатність заїздів та з'їздів мосту — близько 1000 автомобілів, на відміну від 5-7 тисяч пропускної здатності самого мосту. 

Тож, запустивши міст у такому форматі, можна створити як полегшення для близько тисячі водіїв, так і проблеми для більшої кількості людей. 

На думку транспортного експерта, поспішне відкриття Подільсько-Воскресенського мосту може призвести до заторів та ДТП на дорогах, які не були підготовлені до такої кількості трафіку на них. Зокрема, на вулиці Центральній Садовій на Русанівських садах — вулиці приватного сектору, жителі якого активно протестували проти з'їзду з мосту на цій вулиці. 

"Для мене, як для транспортного планувальника, це виглядає так: у вас є потужний обʼєкт, така широчезна труба, і ви до неї підводите такий тонесенький струмочок. І це все з величезними зусиллями. Потім з пафосом презентуєте: "От, дивіться, ми в величезну трубу підключили маленький струмочок, і тепер заживемо!"", — розповідає Дмитро Беспалов. 

Нагадаємо, Віталій Кличко відреагував на претензії Державної комісії з перевірки мостових споруд щодо мостів у столиці і прокоментував ситуацію по кожному з мостів. 

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