Чому станцію метро в Києві Львівська брама досі не відкрили

Станція "Львівська брама". Фото: LJ

Серед десятків активних станцій київського метрополітену є одна, яку роками оминають поїзди без зупинки і її можна побачити з вікон метро або на карті. Йдеться про "Львівську браму" — станцію-примару, що так і не відкрилась для киян, попри те що будівництво розпочалося ще на початку 1990-х.

Новини.LIVE розповість, що це за станція, чому вона не відкрилася та який вигляд вона могла б мати на думку архітекторів.

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Назва станції метро "Львівська брама" має глибоке історичне коріння — вона присвячена Львівській брамі Старокиївської фортеці, яка колись розташовувалась у місці сучасної Львівської площі. Ще на етапі проєктування розглядалися й інші варіанти назви — зокрема, "Львівська" або "Львівська площа", але саме відсилання до старовинної брами стало фінальним варіантом.

Щодня тисячі людей проходять повз закриту шахту, не здогадуючись, що глибоко під ногами вже давно чекає готова, але законсервована станція метро. "Львівська брама" розташована під однойменною площею в історичному центрі столиці. Її спорудження стартувало 1991 року, як частини Сирецько-Печерської лінії метро. За логікою транспортної інфраструктури вона мала стати важливим вузлом між Подолом і центральними районами міста. Проте повноцінною станція так і не стала.

Де розташована станція "Львівська брама". Фото: скриншот

Який вигляд могла б мати станція метро "Львівська брама"

Архітектори під час проєктування станції метро "Львівська брама" пропонували найрізноманітніші варіанти дизайну — від модерністських до футуристичних.

Який вигляд могла б мати станція. Фото: LJ

Інший варіант вигляду станції. Фото: LJ

"Львівська брама" нариси дизайну. Фото: LJ

Футуристичний дизайн станції "Львівська брама". Фото: LJ

Чому станцію метро так і не добудували

Будівельні роботи були зупинені через те, що не вдалося реалізувати головне — вихід на поверхню. Саме відсутність вестибюля і тунелю з ескалаторами залишила підземну платформу закритою для містян. Додатково будівництво і відкриття зупинили суперечки навколо забудови площі, дефіцит коштів і бюрократична невизначеність. У 2010 році Київрада взагалі запровадила мораторій на нове будівництво на цій території, що остаточно заблокувало перспективу швидкого завершення проєкту.

Станція метро "Львівська брама". Фото: LJ

Станція, яку видно, але туди не дістатися

Хоч платформа повністю добудована, жодного разу вона не вводилася в експлуатацію. Потяги минають її щодня, і лише уважний пасажир помітить освітлений простір між "Золотими воротами" та "Лукʼянівською". Однак зупинка не передбачена — пасажири просто не мають змоги потрапити всередину, адже конструкція не має виходу нагору.

У 2022 році КП "Київський метрополітен" зробило спробу змінити ситуацію: був оголошений тендер на проєкт нового входу до станції. Згідно з оновленим планом, вестибюль мали звести не безпосередньо на площі, а на вулиці Січових Стрільців — на кількасот метрів західніше від початково запланованого місця. Очікувана вартість робіт становила тоді понад 73 мільйони гривень. Проте, через початок повномасштабного вторгнення Росії питання добудови цієї станції знову відклали.

Чи будуть в Києві добудовувати і відкривати станцію метро "Львівська брама"

Наразі, у 2025 році, ситуація практично не змінилася. У Київській міській адміністрації час від часу піднімають тему добудови станції, але жодного чіткого рішення або затвердженого плану реалізації не представлено. За підрахунками експертів, повне завершення робіт вимагатиме не лише значних коштів — ідеться про сотні мільйонів гривень — а й комплексну реконструкцію простору навколо Львівської площі.

Попри це, "Львівська брама" досі залишається одним із найважливіших інфраструктурних недобудів Києва. Її відкриття могло б суттєво розвантажити інші центральні станції. Пасажирам було б значно комфортніше пересідати на інші напрямки у середмісті.

Нагадаємо, тим часом в Київському метрополітені є й інші проблеми. Зокрема, стало відомо, що метро на Виноградар можуть не добудувати й до 2027 року. На цю інформацію відреагував мер Києві Віталій Кличко, який запевнив, що на всі роботи без форс-мажорів знадобиться два роки.

Також нещодавно в соцмережах з'явилося вірусне відео, як гусак гуляє в метро в Києві.