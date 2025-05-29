Почему станцию метро в Киеве Львівська брама до сих пор не открыли

Станция "Львівська брама". Фото: LJ

Среди десятков активных станций киевского метрополитена есть одна, которую годами обходят поезда без остановки и ее можно увидеть из окон метро или на карте. Речь идет о "Львівська брама" — станции-призраке, которая так и не открылась для киевлян, несмотря на то что строительство началось еще в начале 1990-х.

Новини.LIVE расскажет, что это за станция, почему она не открылась и как она могла бы выглядеть по мнению архитекторов.

Реклама

Читайте также:

Станция метро в Киеве, которая никогда не принимала пассажиров

Название станции метро "Львівська брама" имеет глубокие исторические корни — оно посвящено Львовским воротам Старокиевской крепости, которые когда-то располагались на месте современной Львовской площади. Еще на этапе проектирования рассматривались и другие варианты названия — в частности, "Львовская" или "Львовская площадь", но именно отсылка к старинным воротам стала финальным вариантом.

Ежедневно тысячи людей проходят мимо закрытой шахты, не догадываясь, что глубоко под ногами уже давно ждет готовая, но законсервированная станция метро. "Львівська брама" расположена под одноименной площадью в историческом центре столицы. Ее сооружение стартовало в 1991 году, как части Сырецко-Печерской линии метро. По логике транспортной инфраструктуры она должна была стать важным узлом между Подолом и центральными районами города. Однако полноценной станция так и не стала.

Где расположена станция "Львівська брама" Фото: скриншот

Как могла бы выглядеть станция метро "Львівська брама"

Архитекторы во время проектирования станции метро "Львівська брама" предлагали самые разнообразные варианты дизайна — от модернистских до футуристических.

Как могла бы выглядеть станция. Фото: LJ

Другой вариант вида станции. Фото: LJ

"Львівська брама" очерки дизайна. Фото: LJ

Футуристический дизайн станции "Львівська брама". Фото: LJ

Почему станцию метро так и не достроили

Строительные работы были остановлены из-за того, что не удалось реализовать главное — выход на поверхность. Именно отсутствие вестибюля и тоннеля с эскалаторами оставило подземную платформу закрытой для горожан. Дополнительно строительство и открытие остановили споры вокруг застройки площади, дефицит средств и бюрократическая неопределенность. В 2010 году Киевсовет вообще ввел мораторий на новое строительство на этой территории, что окончательно заблокировало перспективу быстрого завершения проекта.

Станция метро "Львівська брама". Фото: LJ

Станция, которую видно, но туда не добраться

Хотя платформа полностью достроена, ни разу она не вводилась в эксплуатацию. Поезда проходят ее ежедневно, и только внимательный пассажир заметит освещенное пространство между "Золотыми воротами" и "Лукьяновской". Однако остановка не предусмотрена — пассажиры просто не имеют возможности попасть внутрь, ведь конструкция не имеет выхода наверх.

В 2022 году КП "Киевский метрополитен" предприняло попытку изменить ситуацию: был объявлен тендер на проект нового входа на станцию. Согласно обновленному плану, вестибюль должны были возвести не непосредственно на площади, а на улице Сечевых Стрельцов - на несколько сотен метров западнее изначально запланированного места. Ожидаемая стоимость работ составляла тогда более 73 миллионов гривен. Однако, из-за начала полномасштабного вторжения России вопрос достройки этой станции снова отложили.

Будут ли в Киеве достраивать и открывать станцию метро "Львівська брама"

Сейчас, в 2025 году, ситуация практически не изменилась. В Киевской городской администрации время от времени поднимают тему достройки станции, но никакого четкого решения или утвержденного плана реализации не представлено. По подсчетам экспертов, полное завершение работ потребует не только значительных средств — речь идет о сотнях миллионов гривен — но и комплексную реконструкцию пространства вокруг Львовской площади.

Несмотря на это, "Львівська брама" до сих пор остаются одним из важнейших инфраструктурных недостроев Киева. Ее открытие могло бы существенно разгрузить другие центральные станции. Пассажирам было бы значительно комфортнее пересаживаться на другие направления в центре города.

Напомним, тем временем в Киевском метрополитене есть и другие проблемы. В частности, стало известно, что метро на Виноградарь могут не достроить и до 2027 года. На эту информацию отреагировал мэр Киеве Виталий Кличко, который заверил, что на все работы без форс-мажоровпонадобится два года.

Также недавно в соцсетях появилось вирусное видео, как гусь гуляет в метро в Киеве.