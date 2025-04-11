Кабмін погодив голів восьми районних адміністрацій Києва

Голосіївська районна державна адміністрація в місті Києві. Фото: Вікіпедія

Уряд погодив призначення нових керівників районних адміністрацій Києва. Зміни відбудуться у більшості районів столиці.

Про це повідомляє представник уряду в парламенті Тарас Мельничук в Telegram у п'ятницю, 11 квітня.

Реклама

Читайте також:

Пост Тараса Мельничука. Фото: скриншот

Кабмін провів кадрові зміни в уряді Києва

Сьогодні на засіданні уряд схвалив призначення нових очільників у восьми з десяти районів Києва.

Реклама

Таким чином, на нові посади призначено:

Дунаєвську Софію Анатоліївну головою Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації;

Лазарєва Сергія Володимировича головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;

Бахматова Максима Ісановича головою Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації;

Паладія Андрія Миколайовича головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації;

Наконечного Володимира Михайловича головою Подільської районної в місті Києві державної адміністрації;

Зантараї Георгія Малхазовича головою Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації;

Кравченка Ігоря Володимировича головою Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації;

Сазановича Олександра Романовича головою Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Під час кадрових змін було звільнено:

Реклама

Садового Сергія Миколайовича з посади голови Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації;

Чечотку Ірину Романівну з посади голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Раніше стало відомо, що Микола Поворозник більше не буде обіймати посаду першого заступника начальника Київської міської військової адміністрації через те, що він не забезпечував належне виконання своїх обов'язків.

Крім того, з посади секретаря Київради звільнили Володимира Бондаренка, який фігурує на "плівках Комарницького" у справі про земельні схеми в столиці.

Реклама