Кабмин согласовал глав восьми районных администраций Киева
Правительство согласовало назначение новых руководителей районных администраций Киева. Изменения произойдут в большинстве районов столицы.
Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram в пятницу, 11 апреля.
Кабмин провел кадровые изменения в правительстве Киева
Сегодня на заседании правительство одобрило назначение новых руководителей в восьми из десяти районов Киева.
Таким образом, на новые должности назначены:
- Дунаевская София Анатольевна председателем Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации;
- Лазарев Сергей Владимирович председателем Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации;
- Бахматова Максима Исановича председателем Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации;
- Паладия Андрея Николаевича председателем Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации;
- Наконечного Владимира Михайловича председателем Подольской районной в городе Киеве государственной администрации;
- Зантараи Георгия Малхазовича председателем Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации;
- Кравченко Игоря Владимировича председателем Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации;
- Сазановича Александра Романовича председателем Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации.
В ходе кадровых изменений были уволены:
- Садового Сергея Николаевича с должности председателя Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации;
- Чечетку Ирину Романовну с должности председателя Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации.
Ранее стало известно, что Николай Поворозник больше не будет занимать должность первого заместителя начальника Киевской городской военной администрации из-за того, что он не обеспечивал надлежащее выполнение своих обязанностей.
Кроме того, с должности секретаря Киевсовета уволили Владимира Бондаренко, который фигурирует на "пленках Комарницкого" по делу о земельных схемах в столице.
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