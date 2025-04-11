Кабмин согласовал глав восьми районных администраций Киева

Голосеевская районная государственная администрация в городе Киеве. Фото: Википедия

Правительство согласовало назначение новых руководителей районных администраций Киева. Изменения произойдут в большинстве районов столицы.

Об этом сообщает представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram в пятницу, 11 апреля.

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Сегодня на заседании правительство одобрило назначение новых руководителей в восьми из десяти районов Киева.

Таким образом, на новые должности назначены:

Дунаевская София Анатольевна председателем Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации;

Лазарев Сергей Владимирович председателем Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации;

Бахматова Максима Исановича председателем Деснянской районной в городе Киеве государственной администрации;

Паладия Андрея Николаевича председателем Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации;

Наконечного Владимира Михайловича председателем Подольской районной в городе Киеве государственной администрации;

Зантараи Георгия Малхазовича председателем Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации;

Кравченко Игоря Владимировича председателем Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации;

Сазановича Александра Романовича председателем Шевченковской районной в городе Киеве государственной администрации.

В ходе кадровых изменений были уволены:

Садового Сергея Николаевича с должности председателя Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации;

Чечетку Ирину Романовну с должности председателя Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации.

Ранее стало известно, что Николай Поворозник больше не будет занимать должность первого заместителя начальника Киевской городской военной администрации из-за того, что он не обеспечивал надлежащее выполнение своих обязанностей.

Кроме того, с должности секретаря Киевсовета уволили Владимира Бондаренко, который фигурирует на "пленках Комарницкого" по делу о земельных схемах в столице.