Кабмін ухвалив рішення щодо закритих станцій "синьої" гілки київського метро

Люди в метро під час повітряної тривоги. Фото: Київський метрополітен

У Києві закриті станції "синьої" гілки метрополітену діятимуть як укриття під час повітряної тривоги. Таке рішення прийняли у Державній комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив Урядовий портал.

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Станції та вестибюлі закритої гілки можуть використовуватися як укриття під час повітряної тривоги.

"Відповідним відомствам доручено провести додаткову перевірку безпеки таких укриттів. КП "Київський метрополітен" доручено невідкладно провести необхідні обстеження, визначити причини виникнення аварійної ситуації та вжити заходи з термінового виконання відновлювальних робіт", — говориться у повідомленні.

Крім того повідомляється, що Київська міська військова адміністрація повинна забезпечити перевезення населення дублюючими метрополітен маршрутами наземного транспорту між станціями "Либідська" — "Теремки".

Раніше ми повідомляли, що у Києві розпочали ремонт тунелю станцій метро на ділянці "Деміївська" — "Теремки". Через це тимчасово зміниться організація дорожнього руху на площі Либідській.

Нагадуємо, у Києві відбудуться зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених ділянках доріг. Таке рішення ухвалили на тлі закриття станцій метро через підтоплення.