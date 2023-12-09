Підтоплення метро у Києві — в МВС анонсували зміни в дорожньому русі

Зачинена станція метро у Києві. Фото: kyivcity

У Києві відбудуться зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених ділянках доріг. Таке рішення ухвалили на тлі закриття станцій метро через підтоплення.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

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Сьогодні, 9 грудня, відбулося засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо ситуації із підтопленням декількох станцій метро у Києві.

Як зазначив Клименко, через закриття підземки основне навантаження з перевезення громадян припаде на наземний громадський транспорт. Через це дорожній рух може значно ускладнитися.

"Тому вніс пропозицію, яку підтримали під час засідання Комісії: впроваджуємо зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці", — йдеться у повідомленні.

Для збільшення пропускної спроможності громадського транспорту міністр запропонував відрегулювати хронометраж перемикання сигналів світлофора, перенести зупинки громадського транспорту та змінити деякі дорожні знаки.

Також працюватимуть посилені патрулі.

"Детальніше про зміни розкажуть у Департаменті патрульної поліції. Обовʼязково детально анонсуємо всі нововведення, які, переконаний, попередять транспортний колапс у столиці", — додав Клименко.

Скриншот допису Клименка

Раніше ми писали, що у київському метрополітені з 9 грудня зупинять рух поїздів на шести станціях синьої гілки. Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.

Проте станції довелося закрити вже 8 грудня — між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" відбулася розгерметизація тунелю, відповідно вода почала затоплювати колії.