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Підтоплення метро у Києві — в МВС анонсували зміни в дорожньому русі

9 грудня 2023 10:00
оновлено: 10:08
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Підтоплення метро у Києві — в МВС анонсували зміни в дорожньому русі
Зачинена станція метро у Києві. Фото: kyivcity
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві відбудуться зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених ділянках доріг. Таке рішення ухвалили на тлі закриття станцій метро через підтоплення.

Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.

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Сьогодні, 9 грудня, відбулося засідання Державної комісії ТЕБ та НС щодо ситуації із підтопленням декількох станцій метро у Києві. 

Як зазначив Клименко, через закриття підземки основне навантаження з перевезення громадян припаде на наземний громадський транспорт. Через це дорожній рух може значно ускладнитися. 

"Тому вніс пропозицію, яку підтримали під час засідання Комісії: впроваджуємо зміни в організації дорожнього руху на найбільш завантажених відрізках доріг столиці", — йдеться у повідомленні.

Для збільшення пропускної спроможності громадського транспорту міністр запропонував відрегулювати хронометраж перемикання сигналів світлофора, перенести зупинки громадського транспорту та змінити деякі дорожні знаки.

Також працюватимуть посилені патрулі. 

"Детальніше про зміни розкажуть у Департаменті патрульної поліції. Обовʼязково детально анонсуємо всі нововведення, які, переконаний, попередять транспортний колапс у столиці", — додав Клименко.

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Скриншот допису Клименка

Раніше ми писали, що у київському метрополітені з 9 грудня зупинять рух поїздів на шести станціях синьої гілки. Там проведуть терміновий ремонт перегінного тунелю.

Проте станції довелося закрити вже 8 грудня — між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" відбулася розгерметизація тунелю, відповідно вода почала затоплювати колії. 

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