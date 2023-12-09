Кабмин принял решение о закрытых станциях "синей" ветки киевского метро

Люди в метро во время воздушной тревоги. Фото: Киевский метрополитен

В Киеве закрытые станции "синей" ветки метрополитена будут действовать как укрытие во время воздушной тревоги. Такое решение было принято в Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Об этом сообщил Урядовий квартал.

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Станции и вестибюли закрытой ветки могут использоваться в качестве укрытия во время воздушной тревоги.

"Соответствующим ведомствам поручено провести дополнительную проверку безопасности таких укрытий. КП "Киевский метрополитен" поручено безотлагательно провести необходимые обследования, определить причины возникновения аварийной ситуации и принять меры по срочному выполнению восстановительных работ", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что Киевская городская военная администрация должна обеспечить перевозку населения дублирующими метрополитен маршрутами наземного транспорта между станциями "Лыбидская" — "Теремки".

Ранее мы сообщали, что в Киеве приступили к ремонту тоннеля станций метро на участке "Демеевская" — "Теремки". Поэтому временно изменится организация дорожного движения на площади Лыбидской.

Напомним, в Киеве произойдут изменения в организации дорожного движения на наиболее загруженных участках дорог. Такое решение было принято на фоне закрытия станций метро из-за подтопления.