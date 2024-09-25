Фото заката в Киеве в сентябре — фоторепортаж

Сказочный летний закат в сентябре в Киеве — фоторепортаж
Сентябрь подходит к концу, но до сих пор можно наслаждаться летним теплом. Вечера становятся прохладнее, а закаты все ярче, которыми часто любуются жители Киева.
Красоту заката в Киеве смотрите в фоторепортаже от Новини.LIVE.
Закат в Киеве
Погода не перестает радовать киевлян теплой погодой с летними температурами. Синоптики обещают, что в среду, 25 сентября, будет солнечно без осадков.
В безоблачные дни закат смотрится особенно красиво. Киевляне не упускают возможности сфотографировать красивые солнечные осенние пейзажи столицы.
Напомним, недавно мы делились фото осенних пейзажей в Киеве. Однако не всегда столица встречает красотой — из-за пожаров в экосистемах в области, город накрыл густой смог.
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