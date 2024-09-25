Фото заката в Киеве в сентябре — фоторепортаж

Киевляне фотографируют закат. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Сентябрь подходит к концу, но до сих пор можно наслаждаться летним теплом. Вечера становятся прохладнее, а закаты все ярче, которыми часто любуются жители Киева.

Красоту заката в Киеве смотрите в фоторепортаже от Новини.LIVE.

Читайте также:

Закат в Киеве

Погода не перестает радовать киевлян теплой погодой с летними температурами. Синоптики обещают, что в среду, 25 сентября, будет солнечно без осадков.

В безоблачные дни закат смотрится особенно красиво. Киевляне не упускают возможности сфотографировать красивые солнечные осенние пейзажи столицы.

Закат в Киеве. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Киевляне наслаждаются видом. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Закат. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Киевляне ходят на мосту. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Киев в сентябре 2024 года. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Киевляне гуляют по мосту. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Закат в Киеве. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Напомним, недавно мы делились фото осенних пейзажей в Киеве. Однако не всегда столица встречает красотой — из-за пожаров в экосистемах в области, город накрыл густой смог.