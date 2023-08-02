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Руководитель скандального Киевзеленстроя уволился с должности: что известно

2 августа 2023 11:17
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Руководитель скандального Киевзеленстроя уволился с должности: что известно
Бывший директор Киевзеленстроя Алексей Король. Фото: Вечерний Киев
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Директор скандального Киевзеленстроя Алексей Король уходит с должности. В прощальном обращении чиновник поблагодарил за сотрудничество многотысячный коллектив.

Об этом Алексей Король сообщил на своей Facebook-странице.

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Подробности

Бывший руководитель Киевзеленстроя, что последние годы хоть и были сложными, но оказались плодотворными.

"Вчера я завершил свою работу в КО "Киевзеленстрой". Это было 4 года вызовов, с которыми мы справились. Говорю "мы", потому что все, что удалось достичь — это работа команды. Первоначально было время интенсивной работы по капремонтам и строительству парков и скверов. Дальше ковидный карантин и сейчас полномасштабная война. И в этих условиях самым главным было сохранить команду, поддерживать коллектив: и в условиях ненормированного графика, и во время отдаленной работы, и особенно с 24 февраля 2022 года", — написал экс-руководитель предприятия.

Король также заявил, что лично ему есть чем гордиться за годы работы в учреждении.

 

Руководитель скандального Киевзеленстроя уволился с должности. Скриншот

Напомним, ранее мы писали, что в столице очередной скандал с расходованием бюджетных средств. В этот раз Киевзеленстрой планирует потратить целых 5 миллионов гривен на ремонт парка "Вечной славы".

Также мы писали, что должностных лиц Киевзеленстроя подозревают в выплатах 2 млн грн "мертвым душам".

Добавим, прокурор специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам досудебного расследования национального антикоррупционного бюро Украины направил в суд обвинительный акт. Обвиняются 10 человек в хищении более 115 млн гривен средств коммунального объединения "Киевзеленстрой".

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