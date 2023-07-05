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Посадовців Київзеленбуду підозрюють у виплатах 2 млн грн "мертвим душам"

5 липня 2023 12:33
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Посадовців Київзеленбуду підозрюють у виплатах 2 млн грн "мертвим душам"
Комунальне підприємство "Київзеленбуд". Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

У Києві Подільська окружна прокуратура повідомила про підозру колишньому першому заступнику директора та двом начальникам дільниці Київзеленбуду. Їх підозрюють у розтраті коштів у великих розмірах в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

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За даними слідства, підозрювані, зловживаючи службовим становищем, забезпечили працевлаштування до комунального підприємства 15 підставних осіб на посади озеленювачів.

Також у травні 2022 року між Київзеленбудом та приватним підприємством був укладений договір про закупівлю ґрунту.

"У подальшому, перший заступник директора КП УЗН Подільського району м. Києва, діючи в інтересах підрядника та усвідомлюючи, що рослинний ґрунт за договором поставлено не у повному обсязі, підписав видаткову накладну, що стало підставою для перерахування на рахунок підрядника бюджетних коштів", — йдеться в повідомленні.

Як наслідок — комунальному підприємству спричинені збитки на загальну суму понад 2 млн грн, з яких майже 1,8 млн гривень у вигляді виплат фіктивним працівникам.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у мережі новий скандал із закупівлями. Київська обласна рада планує витратити понад мільйон гривень для розробки власного сайту.

Додамо, що ремонт укриття в Оболонському районі столиці можна назвати, фактично, золотим. Адже туди закупили лавочки по сім тисяч гривень за штуку.

Також у київських бомбосховищах знайшли двері в туалет за понад 20 тисяч гривень та "накрутку" на ціну в розмірі 400%.

У Києві управління освіти Дніпровської РДА придбала рацій для трьох укриттів на понад мільйон гривень. За штуку віддали півтори тисячі доларів США.

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