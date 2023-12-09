Ховає за Щорсом катастрофу з метро – Кличка звинувачують у маніпуляції

У Києві завершили демонтаж пам'ятника Щорсу. Фото: КМДА

Сьогодні, 9 грудня, у Києві знесли пам'ятник відомому більшовицькому командиру Миколи Щорсу. В соціальних мережах активно обговорюють версію, що ця подія прямо пов'язана зі скандалом із закриттям учора 6 станцій метро.

Про це повідомляється в соцмережах.

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Кличко терміново вирішив демонтувати пам'ятник Щорсу в Києві pic.twitter.com/KbTsgKZi4W — Україна Online: Telegram Channel (@Uaonlii) December 9, 2023

Чому Щорса зносять саме зараз

На різноманітних Telegram-каналах висловлюють думку, що знесенням пам'ятника Щорсу мер Києва Віталій Кличко прагне переключити увагу громадськості з транспортного колапсу на знесення пам'ятника.

Також користувачі соцмереж нагадують, що протягом дев'яти років мер Києві Віталій Кличко був проти знесення пам'ятника Щорсу. Тепер він свою думку доволі рішуче змінив.

Мэр Киева Виталий Кличко 9 лет был против демонтажа памятника Щорсу, но после вчерашнего затопления метро решил стать патриотом. pic.twitter.com/dlGgTOASuC — Сергей из Киева. (@SergUA63) December 9, 2023

Не обійшлося і без традиційних для такої ситуації жартів.

Радикали, які 10 років вимагали знесення памʼятника Щорсу, затопили метро на Теремках, щоб шантажувати бідну міську владу.



Влада пішла на поступки, але є нюанс. — Anatolii Didyk (@anatoliididyk) December 9, 2023

памʼятник щорсу запустять замість потяга на синій гілці — кицюш, да ето так (@vashlogist) December 9, 2023

Загалом же реакція користувачів соціальних мереж лишається вкрай негативною, зважаючи на те, що багато хто з них роками використовував метрополітен для зручного пересування містом.

Реакція користувачі на знесення пам'ятника. Фото: скриншот

Реакція користувачі на знесення пам'ятника. Фото: скриншот

Реакція на знесення пам'ятника. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що наступна катастрофа у столичному метро може статися на станції Контрактова площа. У такому разі Оболонь опиниться "відрізаною" від решти міста.

Крім того, Подільська окружна прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом підтоплення тунелів київського метрополітену.