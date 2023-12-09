Ховає за Щорсом катастрофу з метро – Кличка звинувачують у маніпуляції
Сьогодні, 9 грудня, у Києві знесли пам'ятник відомому більшовицькому командиру Миколи Щорсу. В соціальних мережах активно обговорюють версію, що ця подія прямо пов'язана зі скандалом із закриттям учора 6 станцій метро.
Про це повідомляється в соцмережах.
Кличко терміново вирішив демонтувати пам'ятник Щорсу в Києві pic.twitter.com/KbTsgKZi4W— Україна Online: Telegram Channel (@Uaonlii) December 9, 2023
Чому Щорса зносять саме зараз
На різноманітних Telegram-каналах висловлюють думку, що знесенням пам'ятника Щорсу мер Києва Віталій Кличко прагне переключити увагу громадськості з транспортного колапсу на знесення пам'ятника.
Також користувачі соцмереж нагадують, що протягом дев'яти років мер Києві Віталій Кличко був проти знесення пам'ятника Щорсу. Тепер він свою думку доволі рішуче змінив.
Мэр Киева Виталий Кличко 9 лет был против демонтажа памятника Щорсу, но после вчерашнего затопления метро решил стать патриотом. pic.twitter.com/dlGgTOASuC— Сергей из Киева. (@SergUA63) December 9, 2023
Не обійшлося і без традиційних для такої ситуації жартів.
Радикали, які 10 років вимагали знесення памʼятника Щорсу, затопили метро на Теремках, щоб шантажувати бідну міську владу.— Anatolii Didyk (@anatoliididyk) December 9, 2023
Влада пішла на поступки, але є нюанс.
памʼятник щорсу запустять замість потяга на синій гілці— кицюш, да ето так (@vashlogist) December 9, 2023
Загалом же реакція користувачів соціальних мереж лишається вкрай негативною, зважаючи на те, що багато хто з них роками використовував метрополітен для зручного пересування містом.
Раніше ми повідомляли, що наступна катастрофа у столичному метро може статися на станції Контрактова площа. У такому разі Оболонь опиниться "відрізаною" від решти міста.
Крім того, Подільська окружна прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом підтоплення тунелів київського метрополітену.
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