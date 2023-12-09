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Ховає за Щорсом катастрофу з метро – Кличка звинувачують у маніпуляції

9 грудня 2023 15:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ховає за Щорсом катастрофу з метро – Кличка звинувачують у маніпуляції
У Києві завершили демонтаж пам'ятника Щорсу. Фото: КМДА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Сьогодні, 9 грудня, у Києві знесли пам'ятник відомому більшовицькому командиру Миколи Щорсу. В соціальних мережах активно обговорюють версію, що ця подія прямо пов'язана зі скандалом із закриттям учора 6 станцій метро.

Про це повідомляється в соцмережах.

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На різноманітних Telegram-каналах висловлюють думку, що знесенням пам'ятника Щорсу мер Києва Віталій Кличко прагне переключити увагу громадськості з транспортного колапсу на знесення пам'ятника.

Також користувачі соцмереж нагадують, що протягом дев'яти років мер Києві Віталій Кличко був проти знесення пам'ятника Щорсу. Тепер він свою думку доволі рішуче змінив.

 

Не обійшлося і без традиційних для такої ситуації жартів.

Загалом же реакція користувачів соціальних мереж лишається вкрай негативною, зважаючи на те, що багато хто з них роками використовував метрополітен для зручного пересування містом.

щорс
Реакція користувачі на знесення пам'ятника. Фото: скриншот
щорс
Реакція користувачі на знесення пам'ятника. Фото: скриншот
щорс
Реакція на знесення пам'ятника. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що наступна катастрофа у столичному метро може статися на станції Контрактова площа. У такому разі Оболонь опиниться "відрізаною" від решти міста.

Крім того, Подільська окружна прокуратура Києва розпочала досудове розслідування за фактом підтоплення тунелів київського метрополітену.

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