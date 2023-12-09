Скрывает за Щорсом катастрофу из метро — Кличко обвиняют в манипуляции

В Киеве завершили демонтаж памятника Щорсу. Фото: КГГА

Сегодня, 9 декабря, в Киеве снесли памятник известному большевистскому командиру Николаю Щорсу. В социальных сетях активно обсуждают версию, что это событие напрямую связано со скандалом с закрытием вчера 6 станций метро.

Об этом сообщается в соцсетях.

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Кличко срочно решил демонтировать памятник Щорсу в Киеве pic.twitter.com/KbTsgKZi4W — Украина Online: Telegram Channel (@Uaonlii) December 9, 2023

Почему Щорса сносят именно сейчас

На различных Telegram-каналах высказывают мнение, что снос памятника Щорсу мэр Киева Виталий Кличко стремится переключить внимание общественности с транспортного коллапса на снос памятника.

Также пользователи соцсетей напоминают, что в течение девяти лет мэр Киева Виталий Кличко был против сноса памятника Щорсу. Теперь он свое мнение довольно решительно изменил.

Мэр Киева Виталий Кличко 9 лет был против демонтажа памятника Щорсу, но после вчерашнего затопления метро решил стать патриотом. pic.twitter.com/dlGgTOASuC - Сергей из Киева. (@SergUA63) December 9, 2023

Не обошлось и без традиционных для такой ситуации шуток.

Радикалы, которые 10 лет требовали сноса памятника Щорсу, затопили метро на Теремках, чтобы шантажировать бедные городские власти.



Власть пошла на уступки, но есть нюанс. — Anatolii Didyk (@anatoliididyk) December 9, 2023

памятник шторса запустят вместо поезда на синей ветке — кицюш, да это так (@vashlogist) December 9, 2023

В целом же реакция пользователей социальных сетей остается крайне негативной, учитывая, что многие из них годами использовали метрополитен для удобного передвижения по городу.

Реакция пользователя на снос памятника. Фото: скриншот

Реакция пользователя на снос памятника. Фото: скриншот

Реакция на снос памятника. Фото: скриншот

Ранее сообщалось, что следующая катастрофа в столичном метро может произойти на станции Контрактовая площадь. В таком случае Оболонь окажется "отрезанной" от остального города.

Кроме того, Подольская окружная прокуратура Киева приступила к досудебному расследованию по факту подтопления тоннелей киевского метрополитена.