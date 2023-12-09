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Скрывает за Щорсом катастрофу из метро — Кличко обвиняют в манипуляции

9 декабря 2023 15:34
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Скрывает за Щорсом катастрофу из метро — Кличко обвиняют в манипуляции
В Киеве завершили демонтаж памятника Щорсу. Фото: КГГА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Сегодня, 9 декабря, в Киеве снесли памятник известному большевистскому командиру Николаю Щорсу. В социальных сетях активно обсуждают версию, что это событие напрямую связано со скандалом с закрытием вчера 6 станций метро.

Об этом сообщается в соцсетях.

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На различных Telegram-каналах высказывают мнение, что снос памятника Щорсу мэр Киева Виталий Кличко стремится переключить внимание общественности с транспортного коллапса на снос памятника.

Также пользователи соцсетей напоминают, что в течение девяти лет мэр Киева Виталий Кличко был против сноса памятника Щорсу. Теперь он свое мнение довольно решительно изменил.

 

Не обошлось и без традиционных для такой ситуации шуток.

В целом же реакция пользователей социальных сетей остается крайне негативной, учитывая, что многие из них годами использовали метрополитен для удобного передвижения по городу.

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Реакция пользователя на снос памятника. Фото: скриншот
шторс
Реакция пользователя на снос памятника. Фото: скриншот
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Реакция на снос памятника. Фото: скриншот

Ранее сообщалось, что следующая катастрофа в столичном метро может произойти на станции Контрактовая площадь. В таком случае Оболонь окажется "отрезанной" от остального города.

Кроме того, Подольская окружная прокуратура Киева приступила к досудебному расследованию по факту подтопления тоннелей киевского метрополитена.

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