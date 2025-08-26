У Києві з'являться правила щодо розваг на воді

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Фото: Ткаченко/Facebook

Незабаром у Києві діятимуть правила для плавання на спортивних суднах, водних мотоциклах тощо. Відтак, з'являться окремі місця для розваг на воді.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко у вівторок, 26 серпня, в Telegram.

У Києві з'являться окремі місця для розваг на воді

Отже, за словами Ткаченка, у Києві діятимуть правила для плавання на спортивних суднах, водних мотоциклах тощо.

"Звертаються кияни з питаннями: а як так, чому на воді поруч плавають на каяках та ганяють на водних скутерах? У прибережній смузі небезпечні плавзасоби, а на березі — дітки. Чому за це нікого не карають? Це травмонебезпечно і це неповага до киян", — розповів начальник КМВА.

А також зазначив, що як виявилося, місцевих правил в Києві просто немає. Вимога затвердити їх була ще з серпня 2022 року. В інших регіонах затвердили три роки тому: "а в Києві — або проспали, або не захотіли".

"Тепер ми напрацювали правила для Києва, погодили їх з Адміністрацією судноплавства і сьогодні я їх підписав", — повідомив Ткаченко.

А також додав, що текст розпорядження згодом зʼявиться на офіційному порталі Києва.

"Тепер маємо зафіксувати, що будуть окремі місця для плавання на спортивних суднах, водних мотоциклах та інших засобів для розваг на воді. І безпекова складова буде в пріоритеті. А порушників поліція притягатиме до відповідальності", — підсумував очільник КМВА.

Скриншот повідомлення Ткаченка/Facebook

