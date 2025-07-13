Власником атракціонів у Києві може бути росіянин — розслідування

Мотузковий парк. Ілюстративне фото: zruchno.travel

У компанії, яка надає послуги з атракціонів у Києві, виявили російський слід. Водночас вона веде свою діяльність практично у всіх районах столиці.

Про це йдеться у проєкті Новини.LIVE "Наша Справа".

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Діяльність компаній у Києві

На сайті "Активна країна" та "Скайпарк" зазначено, що вони ведуть свою діяльність практично у всіх районах Києва, але на різних локаціях квитки видають через різні ФОПи.

За словами адвоката та члена громадської ради КМДА Дмитра Калька, це дає можливість мати простішу звітність перед податковими органами.

А активістка Олександра Чигирин стверджує, у парку Рильського "Активна країна" веде свою комерційну діяльність з 2016 року. Вона розповіла, що переможцем інвестиційного конкурсу від Департаменту економіки та інвестицій КМДА компанія стала лише у 2020 році.

"Як пройшов той "прозорий" конкурс не зрозуміло, тому що "неочікувано" виграла та сама "Активна країна" і узаконила свої розваги", — зазначила жінка.

Хто є засновниками

Співзасновниками цієї компанії є Коверенко Олександр, Курта Денис та Палащенко Клим. Разом з ТОВ "Активна країна" у 2020 році КМДА визначила переможцем ще й ТОВ "СБОНДС-Україна".

Журналісти з'ясували, що телефони, електронні та юридичні адреси, вказані в інвестиційних договорах, в обох компаній абсолютно ідентичні.

У відкритих джерелах виявлено, що раніше кінцевим бенефіціаром компанії "СБОНДС-Україна" був громадянин РФ — Лялін Сергій Володимирович. Він також був гендиректором російської компанії "Сбондс.ру", а ще є автор книги "Корпоративні облігації: світовий досвід і російські перспективи".

Журналісти зателефонували Палащенку Климу й запитали, чи причетний він до цієї компанії, на що він відповів неоднозначно.

Раніше ми розповіли, як КМДА вдалося "легалізувати" мотузкові дороги завдяки "карткам тимчасового порушення доброустрою".

А чиновнику КМДА оголосили підозру через приватизацію будівлі, що спричинило збитки бюджету на 2,7 мільйона гривень.