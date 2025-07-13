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Главная Киев Кто стоит за аттракционами Киева — расследование нашло след РФ

Кто стоит за аттракционами Киева — расследование нашло след РФ

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 18:41
Владельцем аттракционов в Киеве может быть россиянин - расследование
Веревочный парк. Иллюстративное фото: zruchno.travel

В компании, которая предоставляет услуги по аттракционам в Киеве, обнаружили российский след. В то же время она ведет свою деятельность практически во всех районах столицы.

Об этом говорится в проекте Новини.LIVE "Наша Справа".

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Деятельность компаний в Киеве

На сайте "Активна країна" и "Скайпарк" указано, что они ведут свою деятельность практически во всех районах Киева, но на разных локациях билеты выдают через разные ФЛП.

По словам адвоката и члена общественного совета КГГА Дмитрия Калько, это дает возможность иметь более простую отчетность перед налоговыми органами.

А активистка Александра Чигирин утверждает, в парке Рыльского "Активная страна" ведет свою коммерческую деятельность с 2016 года. Она рассказала, что победителем инвестиционного конкурса от Департамента экономики и инвестиций КГГА компания стала только в 2020 году.

"Как прошел тот "прозрачный" конкурс не понятно, потому что "неожиданно" выиграла та самая "Активна країна" и узаконила свои развлечения", — отметила женщина.

Кто является учредителями

Соучредителями этой компании являются Коверенко Александр, Курта Денис и Палащенко Клим. Вместе с ООО "Активна країна" в 2020 году КГГА определила победителем еще и ООО "СБОНДС-Україна".

Журналисты выяснили, что телефоны, электронные и юридические адреса, указанные в инвестиционных договорах, у обеих компаний абсолютно идентичны.

В открытых источниках обнаружено, что ранее конечным бенефициаром компании "СБОНДС-Україна" был гражданин РФ — Лялин Сергей Владимирович. Он также был гендиректором российской компании "Сбондс.ру", а еще является автором книги "Корпоративные облигации: мировой опыт и российские перспективы".

Журналисты позвонили Палащенко Климу и спросили, причастен ли он к этой компании, на что он ответил неоднозначно.

Ранее мы рассказали, как КГГА удалось "легализовать" веревочные дороги благодаря "карточкам временного нарушения благоустройства".

А чиновнику КГГА объявили подозрение из-за приватизации здания, что повлекло убытки бюджета на 2,7 миллиона гривен.

Киев спорт расследование развлечения компании Россия
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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