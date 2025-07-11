Кличко гостро відреагував на нові підозри посадовцям КМДА

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: КМДА

Мер Києва Віталій Кличко відреагував на вручення підозр співробітникам Київської міської державної адміністрації. Їм інкримінують службову недбалість, що призвело до руйнування тунелю столичного метро.

Про це Кличко написав у Telegram у п'ятницю, 11 липня.

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Підозри посадовцям КМДА

Так, вчора правоохоронці вручили підозри одразу двом представникам столичної влади: директору Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслану Кандибору і колишньому секретарю Київради, депутату міськради Володимиру Бондаренку.

На думку міського голови, це свідчить про "посилення політичного тиску" на владу столиці. Він вважає, що метою цього є "знищення репутації" влади Києва та "дестабілізація" життєзабезпечення міста.

"Звинувачення Кандибора в ніби-то службовій недбалості — абсолютно маніпулятивні. І справа від самого початку шилася білими нитками", — написав Кличко.

Руйнування тунелю метро

За словами мера, результати експертизи свідчать про помилки та грубі порушення під час будівництва ділянки тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська", що відбувалося у 2008-2010 роках.

"І Кандибора тоді й близько не було ні на будівництві метро, ні в столичній адміністрації…", — уточнив він.

Кличко, з посиланням на слова науковців, зазначив, що саме проєктна документація містить неякісні проєктні рішення, а під час будівництва неякісно спорудили конструкцію тунелю на ділянці.

Він додав, що експерти підтвердили, що всі необхідні регламентні роботи з утримання та експлуатації перегінного тунелю виконувались у повному обсязі.

"Коли чергове обстеження показало, що технічний стан тунелю погіршується і подальша експлуатація — небезпечна, рух поїздів на ділянці синьої гілки метро між станціями "Теремки" — "Деміївська" одразу зупинили", — написав міський голова.

Тоді було організовано дублюючий рух наземного транспорту. Мер зауважив, що відновлювальні роботи тоді розпочали одразу і вони тривали цілодобово.

Крім того, Кличко прокоментував підозру Володимиру Бондаренку. На думку слідства, посадовець незаконно виплачував зарплату своєму колезі, депутату від Європейської Солідарності і керуючому справами Київради Ігорю Хацевичу та сприяв в ухиленні від військової служби.

За його словами, слідство "знає", що Хацевич повернув до бюджету кошти, отримані від Київради та не отримував кошти за місцем служби. Він назвав цю підозру повністю необґрунтованою.

Справи щодо посадовців з 2019 року

Кличко нагадав, що з 2019 до кінця весни 2025 року правоохоронці розпочали понад 1500 кримінальних проваджень щодо співробітників КМДА та підрозділів. З них лише за 2025 рік вже майже 80.

Загадом за цей час в КМДА провели понад 1200 обшуків, вилучили тонни документів, вручили понад 300 підозр. Водночас кількість вироків, які набрали законної сили, — чотири.

"За всі незаконні дії все одно, рано чи пізно, доведеться відповідати — і їх виконавцям, і режисерам", — додав мер.

Скриншот допису Кличка

Скриншот допису Кличка

Скриншот допису Кличка

Скриншот допису Кличка

Нагадаємо, вчора Київська міська прокуратура повідомила про підозру посадовцю Департаменту транспортної інфраструктури КМДА через руйнування тунелю в метро.

А за словами голови генпрокурора Руслана Кравченка, посадовці КМДА знали про руйнування метрополітену.