Киян не попередили про скасування засідання земельної комісії

Киян не попередили про скасування засідання земельної комісії

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 22:47
Зрив засідання земельної комісії Київради — киян не попередили про скасування
Зала засідання. Фото: кадр з відео

У середу, 8 жовтня, засідання земельної комісії Київради зірвалося через відсутність депутатів. Однак кияни, які прийшли на засідання, попередження про скасування не отримали.

Про це розповіла в коментарі журналістки Новини.LIVE Анни Сірик депутатка Київради Вікторія Пташник.

Читайте також:

Кияни обурені скасуванням засідання земельної комісії

За словами Пташник, члени земельної комісії заздалегідь повідомили голову комісії Михайла Терентьєва про свою відсутність, проте людей, які прийшли на засідання, не попередили. На її думку, така поведінка є свідомою маніпуляцією з боку керівництва комісії.

"Депутати були всі повідомлені. Вони одразу поставили "мінуси" й сказали, що не будуть ходити на такі засідання. Але людей, які прийшли розглядати свої питання, ніхто не попередив. Це свідома маніпуляція з боку очільників комісії — вони знали, що кворуму не буде, але запросили громадськість, щоб потім сказати: бачите, нам зривають комісію", — зазначила депутатка.

Вона також пояснила, що відсутність засідань не блокує роботу Київради, адже існує можливість ухвалювати рішення за процедурою "мовчазної згоди".

"Ми вже виносили наші антикорупційні земельні правила без рішення комісії — за мовчазною згодою. Трагедія не в тому, що комісія не засідає, а в тому, коли ухвалюють рішення, які порушують закон і шкодять громаді. Земля продається за безцінь, руйнуються об’єкти культурної спадщини — це неприпустимо", — підкреслила Пташник.

Нагадаємо, що напередодні в Києві спалахнув черговий скандал, пов'язаний із діяльністю земельної комісії міської ради. Голову комісії з питань земельних відносин Михайла Терентьєва, якому ще у лютому повідомили про підозру у причетності до земельних махінацій, допустили до виконання службових обов'язків.

Раніше Вікторія Пташник заявила, що земельна комісія Київради, засідання якої сьогодні не відбулося, взагалі не має права працювати після відкриття НАБУ кримінального провадження "Чисте місто".

Київ скандал земля Київрада комісія
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
