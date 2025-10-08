Срыв заседания земельной комиссии Киевсовета - киевлян не предупредили об отмене

Зал заседания. Фото: кадр из видео

В среду, 8 октября, заседание земельной комиссии Киевсовета сорвалось из-за отсутствия депутатов. Однако киевляне, которые пришли на заседание, предупреждения об отмене не получили.

Об этом рассказала в комментарии журналистки Новини.LIVE Анны Сирык депутат Киевсовета Виктория Пташник.

По словам Пташник, члены земельной комиссии заранее сообщили председателю комиссии Михаилу Терентьеву о своем отсутствии, однако людей, которые пришли на заседание, не предупредили. По ее мнению, такое поведение является сознательной манипуляцией со стороны руководства комиссии.

"Депутаты были все уведомлены. Они сразу поставили "минусы" и сказали, что не будут ходить на такие заседания. Но людей, которые пришли рассматривать свои вопросы, никто не предупредил. Это сознательная манипуляция со стороны руководителей комиссии — они знали, что кворума не будет, но пригласили общественность, чтобы потом сказать: видите, нам срывают комиссию", — отметила депутат.

Она также пояснила, что отсутствие заседаний не блокирует работу Киевсовета, ведь существует возможность принимать решения по процедуре "молчаливого согласия".

"Мы уже выносили наши антикоррупционные земельные правила без решения комиссии — по молчаливому согласию. Трагедия не в том, что комиссия не заседает, а в том, когда принимают решения, которые нарушают закон и вредят обществу. Земля продается за бесценок, разрушаются объекты культурного наследия - это недопустимо", — подчеркнула Пташник.

Напомним, что накануне в Киеве вспыхнул очередной скандал, связанный с деятельностью земельной комиссии городского совета. Председателя комиссии по вопросам земельных отношений Михаила Терентьева, которому еще в феврале сообщили о подозрении в причастности к земельным махинациям, допустили к исполнению служебных обязанностей.

Ранее Виктория Пташник заявила, что земельная комиссия Киевсовета, заседание которой сегодня не состоялось, вообще не имеет права работать после открытия НАБУ уголовного производства "Чистый город".