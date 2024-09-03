Ремонт перегону метро між станціями Деміївська та Либідська — КМДА показала новий тунель

Метро у Києві. Фото: Новини.LIVE

Відновлювальні роботи перегону між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" вже на завершальному етапі. У ніч проти 31 серпня запускали тестовий поїзд.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram у вівторок, 3 вересня.

Читайте також:

Ремонт перегону між станціями "Деміївська" та "Либідська"

У КМДА зазначили, що уже збудували новий перегінний тунель довжиною 27 м та посилили оправу з обох сторін довжиною понад 50 м. До того ж було прокладено мережі сигналізації, електропостачання та зв'язку, а також підключено контактну рейку. Завершено демонтаж розвантажувальних конструкцій.

"У ніч проти 31 серпня запустили тестовий поїзд. Так фахівці перевірили колійне полотно. Перед повноцінним запуском перегону перевірять безпекові та інженерні системи", — йдеться у повідомленні.

Наразі триває засипка котловану, ущільнення ґрунту та благоустрій території. У КМДА додали, що роботи тривають цілодобово.

Нагадаємо, у Києві в ніч з 30 на 31 серпня між станціями синьої гілки метро "Либідська" — "Деміївська" пройшов перший пробний поїзд. Проте до повноцінного запуску роботи метро мають пройти ще кілька перевірок безпеки на колії.

А 30 серпня депутат Київської міської ради Тарас Козак розповів, що через два-три тижні відкриють ще одну станцію метрополітену в Києві. Йдеться про станцію "Деміївська".